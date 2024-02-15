Диетолог рассказала, какая пища снимает симптомы похмелья

Специалист добавила, что после распития алкоголя можно съесть свежие овощи, фасоль, горох, белый рис или миндаль. Это также поможет снизить нагрузку на печень.

Такое свойство клетчатки объясняется тем, что она замедляет переваривание пищи. В случае со спиртным клетчатка не позволяет ему сразу попасть из желудка в кровоток.

По словам Росси, в умеренных количествах можно употреблять красное вино и темное пиво. Они оказывают противовоспалительное воздействие на организм. Растительные компоненты, попадая в толстый кишечник, расщепляются на полезные вещества. Положительный эффект возможен от вина и пива, если выпить не более двух бокалов, подытожила она.

Ранее терапевт Алексей Жито посоветовал участникам застолья чаще выходить на свежий воздух , чтобы избежать похмелья.