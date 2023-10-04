Диетолог рассказал, от каких болезней защитит отказ от мучного

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По ее словам, исключение мучного из рациона снизит вероятность возникновения сердечно-сосудистой недостаточности, повышения уровня холестерина в крови, гипертонии, ожирения печени, набора веса, диабета второго типа и развивающейся на его фоне дегенерации сетчатки глаз.

«После употребления мучного у нас тут же повышается уровень глюкозы в крови. Углеводы будут откладываться в жир, появится лишний вес. Начнет формироваться инсулинорезистентность, а затем и диабет», - объяснила врач.

Соломатина добавила, что глюкоза будет негативно влиять на сосуды, что приведет к повышенному уровню холестерина.

Ранее врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин заявил, что длительный кашель не всегда указывает на проблемы с дыхательной системой. Иногда такой симптом может говорить о болезнях сердца или ЖКТ.