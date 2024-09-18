18 сентября 2024, 05:16

Диетолог рассказал о самых опасных и незаменимых продуктах для кожи

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Для здоровья кожи в рацион питания нужно добавлять продукты с высоким содержанием ненасыщенных жирных кислот и исключить сахар и вредные привычки. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказала диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова.

«Сухость кожи связана с несколькими механизмами. Во-первых, гликирование. Негативно влияет на этот процесс постоянное потребление сахара», - пояснила специалист.

Дианова заявила, что важно сократить или совсем отказаться от добавленного сахара, заменить его можно фруктами, сухофруктами. В рацион также нужно добавить растительные масла, рыбу и орехи. Диетолог посоветовала отказаться от курения.

Улучшить состояние кожи могут листы нори. Чипсы из водорослей способны снижать уровень холестерина, улучшать пищеварение и состояние кожи.

Курение Питание Диеты Продукты
18 сентября 2024, 05:19
Врач раскрыл опасность пивного живота у мужчин
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Висцеральное ожирение у мужчин может свидетельствовать о наличии ряда заболеваний. Об опасности пивного живота РИА «Новости» рассказала руководитель центра профилактики и здоровья взрослого населения Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Зарема Тен.

«С медицинской точки зрения это достаточно серьезное состояние, говорящее о том, что человек находится в группе риска по возникновению очень серьезных жизнеугрожающих состояний», - отметила Тен.

У мужчин с висцеральным ожирением могут развиться метаболический синдром, дислипидемия, сахарный диабет, существует риск инфаркта и инсульта. Пивной живот может стать причиной снижения половой функции, так как висцеральный жир приводит к снижению тестостерона.

Висцеральный жир провоцирует воспаления в организме, что приводит к развитию нейродегенеративных заболеваний, выяснили китайские ученые. Люди с избыточным жиром на животе и руках больше рискуют столкнуться с болезнью Паркинсона и Альцгеймера.

Болезни Врачи Мужчины Ожирение Диабет
17 сентября 2024, 10:47
К 2050 году супербактерии могут погубить почти 4 десятка миллионов жизней
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Устойчивые к антибиотикам бактерии могут привести к гибели свыше 39 миллионов человек к 2025 году. К такому выводу пришли эксперты ВОЗ. Их совместное исследование с международной команды ученых опубликовали в статье медицинского журнала Lancet.

По подсчетам авторов материала, к 2050 году по всему миру ежегодно будут умирать 1,91 миллиона человек. За 25 лет от этих бактерий могут погибнуть 39,1 миллиона человек.

Профессор Университета штата Вашингтон Стейн Фолльсет при этом обратил внимание, что человечество продвинулось в борьбе с микробами, устойчивыми к лекарствам. Однако этого прогресса недостаточно.

«Для предотвращения этого сценария нам нужно срочно разработать новые стратегии по предотвращению развития инфекций», - подчеркнул Фолльсет.

По данным ученых, самое большое число смертей ожидается в Южной и Восточной Азии, в Океании и Африке.

Исследования Лекарства Ученые
17 сентября 2024, 05:13
Врач рассказал, кому может навредить ежедневное употребление огурцов
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Злоупотребление огурцами может вызвать метеоризм у людей со слабым ЖКТ. Об этом заявил кандидат технических наук, доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров в беседе с РИА «Новости».

«Избыточное потребление огурцов может вызывать вздутие живота и метеоризм у людей с чувствительным пищеварительным трактом», - сказал он.

Также эксперт призвал не есть слишком много огурцов тем, кто принимает антикоагулянты, потому что витамин К в этих овощах может снижать эффективность разжижающих кровь препаратов. Кроме того, в огурцах есть оксалаты, которые иногда приводят к образованию камней в почках.

При этом совсем отказываться от этих продуктов не стоит. Огурцы принесут много пользы, если есть их в умеренном количестве. В них содержатся полезные витамины С, А, калий, магний и фолиевая кислота.

Ранее врач-невролог Владимир Мартынов рассказал, кому лучше отказаться от кофе. По его словам, этот напиток вреден людям с повышенным давлением.

Еда Болезни Питание Врачи Продукты
16 сентября 2024, 00:44
Вздрагивание во сне назвали проявлением некоторых болезней
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Ночное вздрагивание может быть как нормальным явлением, так и симптомом серьезных неврологических нарушений. Пройти обследование следует, если оно случается слишком часто и сильно, сообщил Lenta.ru кандидат медицинских наук, врач-сомнолог, остеопат, невролог Руслан Кутузов.

Специалисты называют ночное вздрагивание гипнотическим. Кутузов объяснил, что это непроизвольное сокращение мышц может проявиться на первой стадии сна, при засыпании, и стать нормальным проявлением.

«При отходе ко сну наш мозг и тело проходят через ряд изменений, включая замедление сердечного ритма, снижение температуры тела и расслабление мышц, при котором моторная нервная система еще продолжает контролировать тело, как в состоянии бодрствования», - сказал он.

Однако, по словам врача, в некоторых случаях вздрагивание во сне может свидетельствовать об эпилепсии , нарколепсии, апноэ и паркинсонизме. Он посоветовал обратиться к врачу, если оно случается слишком часто, сильно и сопровождается болью.

Еще одним пугающим людей ночным проявлением является лунатизм. Психиатр, нарколог Владимир Каторгин заявил, что он может передаваться по наследству.

Болезни Медицина

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