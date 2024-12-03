03 декабря 2024, 08:01

Диетолог рассказал о неожиданном свойстве какао

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Напиток из какао-бобов повысит настроение и поможет взбодриться. Об этом заявила главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова в беседе с РИА «Новости».

Она отметила, что в его составе есть много полезных веществ: железо, калий, фосфор, магний, провитамин А, витамин Е, рибофлавин, тиамин и никотиновая кислота. Также в этом напитке содержатся полифенолы, которые имеют антиоксидантную активность, снижающую риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

«Алкалоиды: теобромин и кофеин, обеспечивающие тонизирующий эффект, что способствует повышению настроения, бодрости и продуктивности работы головного мозга», - объяснила Стародубова.

По ее словам, продукты с высоким содержанием какао-бобов нормализуют артериальное давление.

Ранее врач-диетолог Наталья Круглова назвала цитрусовые прекрасным источником витамина С. Она объяснила, что в зимний период эти фрукты полезны для поддержки иммунитета. Кроме того, в цитрусовых есть растворимые и нерастворимые пищевые волокна, которые положительно влияют на работу кишечника.

Питание Продукты
03 декабря 2024, 05:31
Назван завтрак, который может привести к раку
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Бутерброды с колбасой — не лучший вариант для завтрака. Такая еда в начале дня может в конечном итоге привести к онкологическим заболеваниям, предупредил Pronews.gr со ссылкой на исследование клиники Кливленда в Огайо.

«Если вы обычно едите на завтрак хлебные изделия с колбасой, вы также потребляете много нитритов и нитратов, которые в долгосрочной перспективе связаны с повышенным риском развития некоторых видов рака», - заявил научный сотрудник отдела питания клиники Кейт Паттон.

Специалисты подсчитали, что в колбасе может содержаться более 1000 миллиграммов натрия, а в хлебе его число будет еще больше. По словам Паттона, в день стоит соблюдать норму 2400 миллиграммов натрия. Такое количество эквивалентно шести граммам соли.

Ранее эндокринолог и диетолог Антон Поляков призвал не есть на завтрак только овсянку. Ее можно включать в рацион в качестве небольшого перекуса, а не полноценного блюда.

Бутерброды с колбасой - не лучший вариант для завтрака. Такая еда в начале дня может в конечном итоге привести к онкологическим заболеваниям, предупредил Pronews.gr со ссылкой на исследование клиники Кливленда в Огайо.

Исследования Еда Питание Рак
01 декабря 2024, 21:35
В Роспотребнадзоре заявили о тревожных сигналах в распространении ВИЧ в России
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Порядка 1,2 миллиона россиян инфицированы ВИЧ. Об этом представитель ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, доктор медицинских наук Вадим Покровский сообщил «Интерфакс».

Как пояснил академик, с 1987 года, когда впервые был обнаружен ВИЧ, такая инфекция фиксировалась у 1,7 миллиона россиян. Около полумиллиона из них считаются умершими.

Ежегодно в России регистрируются около 60 тысяч новых случаев ВИЧ. При этом статистика Роспотребнадзора свидетельствует, что за последние десять лет заболеваемость ВИЧ в стране снизилась на 27,1% По словам Покровского, представители наиболее уязвимых перед этой инфекцией групп населения стали обследоваться меньше. Академик указал, что по имеющимся данным, в таких группах идет «эпидемия ВИЧ».

Жители Московской области могут бесплатно пройти тестирование на ВИЧ. Оно полностью анонимное. С начала текущего года такой возможностью воспользовались около 2,2 миллионов человек, сообщили в региональном Минздраве.

Статистика Минздрав Роспотребнадзор Россия ВИЧ
24 ноября 2024, 05:43
Названа фаза сна, улучшающая память
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В США ученые из Университета Райса и других научных учреждений выяснили, при какой фазе сна головной мозг улучшает нейронную и поведенческую производительность. Исследование опубликовали в научном журнале Science.

Ученые исследовали нейронную активность в нескольких областях мозга у макак. Животные должны были выполнить тесты на поиск визуальных различий, причем до и после получасового периода медленного сна. Это фаза сна напоминает дремоту с медленными движениями глаз (NREM).

Ученые зафиксировали активность тысяч нейронов в трех областях мозга: первичной и средней зрительной коре и дорсолатеральной префронтальной коре, которые связаны не только с визуальной обработкой, но и с такими исполнительными функциями, как самоконтроль.

Результаты эксперимента показали, что макаки, который действительно спали, показали повышение производительности. Они стали более точно различать вращающиеся изображения.

Исследователи предполагают, что их открытие можно использовать для разработки методов стимуляции мозговой активности.

Ранее сомнолог Скандинавского Центра Здоровья Наталия Золотарева предупредила, что стимуляторы, в частности, кофеин и алкоголь, ухудшают качество сна.

Исследования США Ученые
20 ноября 2024, 05:31
Врач объяснил, кому и почему опасно есть творог
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Россиянам следует проконсультироваться с врачом перед употреблением творога, так как этот продукт противопоказан людям с рядом заболеваний, в частности, страдающим ожирением и атеросклерозом. Об этом РИА «Новости» рассказала врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы Минздрава Московской области Людмила Сухорукова.

«Противопоказаний у творога немного. В основном это персональная непереносимость, аллергия на молочный белок и заболевания почек (из-за высокого содержания белка творог нагружает органы выводящей системы)», - объяснила она.

Сухорукова добавила, что этот продукт также противопоказан при гастрите.

По ее словам, если отсутствуют противопоказания, то его можно употреблять в умеренных количествах каждый день. Суточная норма для взрослых составляет не более 200 граммов, для детей - не более 100 граммов творога. Исключение - спортсмены, у которых дневная норма может быть и выше.

Ранее диетолог Дмитрий Семирядов посоветовал людям, желающим снизить вес, уменьшить потребляемые калории и при этом увеличить количество белка в рационе, в частности, мяса, яиц, творога, рыбы и бобовых.

Врачи Продукты

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