Диетолог рассказал, какие продукты запускают старение

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«Некоторые продукты могут спровоцировать ускорение механизмов старения. <…> Комбинация соли, сахара и жира как раз и приводит к запуску <...> механизмов старения», - пояснила Михалева.

Особую опасность представляют обработанные продукты: колбасы, сосиски, пельмени и прочие продукты промышленной обработки. Также процесс старения ускоряют сладости, выпечка, фастфуд. Этих продуктов нужно избегать, считает диетолог. При приготовлении пищи лучше отказаться от жарки.

Техника ограничений калорий помогает не только похудеть людям с лишним весом, но и уменьшить количество маркеров воспалений, связанных со старением организма.