18 марта 2024, 08:56

Диетолог посоветовал отказаться от йогуртов и гранолы

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Ультраобработанные продукты могут спровоцировать диабет, рак, болезни сердца и ожирение. Следует исключить из рациона йогурты, гранолу и плавленый сыр, сообщил в статье Daily Mail диетолог Майкл Мосли.

«Если вы посмотрите на ингредиенты, то увидите, что они, как правило, содержат большое количество соли, жира и сахара, а также список загадочных ингредиентов, о которых вы почти наверняка никогда не слышали», - объяснил он.

Диетолог провел эксперимент и в течение пары недель питался, заменив половину рациона ультраобработанными продуктами. В первые же дни у мужчины появились храп и вялость. К концу эксперимента обследование Майкла Мосли показало повышенное давление, диабетический уровень сахара и увеличение веса.

Диетолог посоветовал исключить из рациона плавленый сыр, хлопья, сладкие йогурты, гранолу, чипсы, нарезной хлеб, бургеры. Он заявил, что исследования показали связь употребления этих продуктов с раком, болезнями сердца, диабетом и гипертонией.

Доктор Майкл Дансингер назвал два первых симптома диабета. Он объяснил, почему больные испытывали голод и жажду.

Еда Диеты Продукты
18 марта 2024, 03:11
Врач рассказал, как победить весенний авитаминоз
РИА «Новости»
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Весна — непростое время для здоровья. За холодный период организм накапливает усталость из-за короткого светового дня и нехватки витаминов. Эндокринолог Казачкова рассказала радио Sputnik, какие добавки помогут организму.

Весна - непростое время для здоровья. За холодный период организм накапливает усталость из-за короткого светового дня и нехватки витаминов. Эндокринолог Казачкова рассказала радио Sputnik , какие добавки помогут организму.

По словам врача, зимой сложно восстановить дефицит витаминов, так как замороженные и тепличные овощи и фрукты небогаты питательными веществами. На помощь придут витаминные комплексы.

«Без рекомендаций врача можно принимать поддерживающие дозировки витамина D, до 2000 международных единиц, а также магний, потому что 90% людей у нас испытывают дефицит этого элемента. Полезны будут омега-3 жирные кислоты, которые можно принимать круглогодично по одной–две капсулы в сутки без назначения врача», - рассказала медик.

Казачкова добавила, что другие витамины и пищевые добавки надо принимать после консультации с врачом.

Ранее доктор медицинских наук Константин Добрецов рассказал, что россиянам вне зависимости от региона проживания надо пить витамин D для хорошей работы иммунитета.

Врачи Работа Наука
17 марта 2024, 19:10
Врачи предупредили о риске слепоты у детей из-за смартфонов
Unsplash
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Британские офтальмологи выразили обеспокоенность из-за роста случаев близорукости (миопии) у детей. Эксперты пояснили, что к этому приводит чрезмерное использование смартфонов. В некоторых случаях злоупотребление гаджетами грозит слепотой, сообщило издание Daily Mail.

Исследование подтвердило, что более 25% подростков от 15 до 16 лет страдают от миопии. Офтальмологи объяснили это тем, что они с детства слишком много времени смотрят на экран смартфона или в монитор компьютера.

Рассматривая изображение вблизи, дети не напрягают зрение, переключая его на дальние объекты. Таким образом их близорукость усугубляется до состояния дегенеративной. В результате ребенок хорошо видит предметы, которые находятся рядом, а те, что на удалении, остаются размытыми.

Ранее офтальмолог Наталья Захарова порекомендовала россиянам не пользоваться смартфоном в первый час после пробуждения.

Великобритания Дети
17 марта 2024, 04:19
От туберкулеза до бешенства. Какими опасными болезнями собака может заразить человека
РИА «Новости»
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Собаководов предупредили об опасных заболеваниях, которыми их питомец может не только сам заразиться, но и передать хозяину, если тот будет пренебрегать гигиеной и профилактическими прививками питомца. Об этом РИА «Новости» рассказал президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

По словам кинолога, необходимо следить за состоянием собаки.

«Есть смертельно опасные для человека и питомца болезни, например, бешенство. Кроме того, питомец может заразить хозяина лишаем, токсоплазмозом, лептоспирозом и даже туберкулезом», - объяснил специалист.

Бешенство считается самым опасным заболеванием, потому что не лечится и приводит к смерти. Им можно заразиться через слюну заболевшего животного.

Если собака подхватила лишай, считающийся опасным кожным инфекционным заболеванием, то следует сразу обратиться к ветеринару. Не только у животного из-за грибка появится зуд и начнет выпадать шерсть, но и хозяин столкнется с проблемами. У людей очаги поражения чаще наблюдаются на темени, висках и на макушке.

Кинолог рекомендовал не забывать про ежегодную вакцинацию, причем даже для тех собак, что не выходят на улицу.

Ранее блогер и зоозащитник Рада Русских призвала не мыть кошек и собак человеческими шампунями , объяснив, что содержащиеся в них сульфаты навредят животным.

Болезни Собаки Животные
17 марта 2024, 00:34
Названы продукты, снижающие риск развития рака
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Проведенные исследования показали, что употребление продуктов, богатых клетчаткой, снижает риски развития рака груди и кишечника, а также заболеваний сердца. Об этом в своем Telegram-канале рассказала врач-диетолог Лиза Афинская.

Врач отметила, что растворимая клетчатка может снизить уровень холестерина в крови, так как она связывается с желчными кислотами в кишечнике и выводит их из организма. Кроме того, снижается риск развития метаболического синдрома.

«Крупные исследования показывают, что достаточное потребление клетчатки снижает риск развития рака молочной железы», - добавила Афинская.

Мета-анализы показали связь между питанием с высоким содержанием клетчатки и снижением риска развития рака кишечника. Положительное влияние на организм на этом не заканчивается. Врач отметила, что клетчатка предотвращает запоры, которые в хронической форме увеличивают риск развития геморроя и дивертикулярной болезни. И, наконец, уменьшается вероятность возникновения диабета.

Афинская также перечислила лучшие источники клетчатки , в числе которых вареный зеленый горошек, малина, семена чиа, миндаль и апельсины.

Ранее микробиолог Софья Цветикова перечислила ферментированные продукты, улучшающие качество кожи.

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