Диетолог посоветовал отказаться от йогуртов и гранолы

«Если вы посмотрите на ингредиенты, то увидите, что они, как правило, содержат большое количество соли, жира и сахара, а также список загадочных ингредиентов, о которых вы почти наверняка никогда не слышали», - объяснил он.

Диетолог провел эксперимент и в течение пары недель питался, заменив половину рациона ультраобработанными продуктами. В первые же дни у мужчины появились храп и вялость. К концу эксперимента обследование Майкла Мосли показало повышенное давление, диабетический уровень сахара и увеличение веса.

Диетолог посоветовал исключить из рациона плавленый сыр, хлопья, сладкие йогурты, гранолу, чипсы, нарезной хлеб, бургеры. Он заявил, что исследования показали связь употребления этих продуктов с раком, болезнями сердца, диабетом и гипертонией.

Доктор Майкл Дансингер назвал два первых симптома диабета. Он объяснил, почему больные испытывали голод и жажду.