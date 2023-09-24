Диетолог перечислил омолаживающие продукты для людей после 50
Правильный рацион поможет замедлить необратимые процессы, которые происходят в организме человека после 50 лет. О том, какие продукты нужно употреблять, «Вечерней Москве» рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.
При неправильном питании обостряются хронические заболевания - ожирение, атеросклероз, артериальная гипертония, сердечно-сосудистые недуги. Повышаются риски развития сахарного диабета. Необходимо проводить профилактику этих заболеваний, а значит - скорректировать рацион.
«А это означает, что нужно ограничить себя в употреблении кондитерских изделий, сладостей, газировки с сахаром, мяса, а также угощений, в которых содержатся вредные масла», - пояснила диетолог.
Собеседница издания рассказала, что для омоложения организма в рацион необходимо включить морепродукты, морскую рыбу, кисломолочные продукты. Также Соломатина посоветовала употреблять больше фруктов и овощей.
Диетолог Ольга Григорьян посоветовала исключить из рациона фастфуд и «кофе с печеньками». Врач рекомендовала больше двигаться в течение рабочего дня и полностью отказаться от быстрых приемов пищи.