Диетолог перечислил омолаживающие продукты для людей после 50

Читайте нас в:

При неправильном питании обостряются хронические заболевания - ожирение, атеросклероз, артериальная гипертония, сердечно-сосудистые недуги. Повышаются риски развития сахарного диабета. Необходимо проводить профилактику этих заболеваний, а значит - скорректировать рацион.

«А это означает, что нужно ограничить себя в употреблении кондитерских изделий, сладостей, газировки с сахаром, мяса, а также угощений, в которых содержатся вредные масла», - пояснила диетолог.

Собеседница издания рассказала, что для омоложения организма в рацион необходимо включить морепродукты, морскую рыбу, кисломолочные продукты. Также Соломатина посоветовала употреблять больше фруктов и овощей.

Диетолог Ольга Григорьян посоветовала исключить из рациона фастфуд и «кофе с печеньками». Врач рекомендовала больше двигаться в течение рабочего дня и полностью отказаться от быстрых приемов пищи.