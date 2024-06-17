Диетолог назвала крупу, которая снижает уровень «плохого» холестерина

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По ее словам, в целом употребление продуктов, богатых этими веществами, в том числе гречки, орехов, семян, растительных масел помогает бороться с так называемым «плохим» LDL-холестерином.

Это в свою очередь снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, подчеркнула эксперт.

Однако при условии плохой переносимости этого компонента можно исключить или сократить количество гречки в рационе питания, заключила она.

Ранее терапевт Тимур Асанов назвал самыми полезными овощи зеленого цвета. Он посоветовал есть побольше огурцов, сельдерея и зеленого перца.