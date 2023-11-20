Диетолог назвал восемь продуктов, которые снижают риск развития рака

Диетолог считает, что в рацион необходимо включить шпинат, капусту, мангольд, рукколу, листовую капусту, бок-чой, салат-латук и кресс-салат. Эта листовая зелень богата железом, кальцием, калием и витаминами В6, С и К. Они также содержат антиоксиданты, которые снижают риски развития многих заболеваний, в том числе некоторых видов рака.

Флаванолы и полифенолы в сырых продуктах снижают вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

«В них также мало калорий, что делает их хорошим выбором для тех, кто хочет контролировать свой вес», - заключил диетолог.

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева считает, что капуста способствует «омоложению» организма. Жителям промышленных городов блюда с добавлением капусты помогут избежать хронической интоксикации.