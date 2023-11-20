20 ноября 2023, 04:51

Диетолог назвал восемь продуктов, которые снижают риск развития рака

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Употребление в пищу некоторых продуктов способно снизить риск развития рака. Старший преподаватель кафедры питания из Лондонского университета Свраджит Саркар в интервью порталу The Conversation назвал восемь продуктов, которые являются хорошим источником антиоксидантов.

Диетолог считает, что в рацион необходимо включить шпинат, капусту, мангольд, рукколу, листовую капусту, бок-чой, салат-латук и кресс-салат. Эта листовая зелень богата железом, кальцием, калием и витаминами В6, С и К. Они также содержат антиоксиданты, которые снижают риски развития многих заболеваний, в том числе некоторых видов рака.

Флаванолы и полифенолы в сырых продуктах снижают вероятность возникновения сердечно-сосудистых заболеваний, диабета и нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.

«В них также мало калорий, что делает их хорошим выбором для тех, кто хочет контролировать свой вес», - заключил диетолог.

Доктор медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Королева считает, что капуста способствует «омоложению» организма. Жителям промышленных городов блюда с добавлением капусты помогут избежать хронической интоксикации.

Еда Болезни Диеты Онкология
20 ноября 2023, 05:19
Россиянам напомнили, как в зимний период не «наесть» лишние килограммы
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Организм в холодное время года склонен к накапливанию жировой ткани из-за дефицита тепла и солнечного света. Чтобы не набрать за зиму лишние килограммы, нужно соблюдать пять простых правил, напомнил Роспотребнадзор.

Во-первых, нужно пить больше воды. Отопительные приборы и многослойная одежда сильно обезвоживают тело. Люди часто путают жажду с голодом и обезвоживание организма приводит к перееданию.

«Лучший способ избежать обезвоживания - выпивать не менее восьми чашек воды в день, теплые чаи и супы засчитываются в ежедневное потребление жидкости», - пояснили в «Центре гигиенического образования населения» Роспотребнадзора.

Во-вторых, необходимо включить в рацион продукты с триптофаном - листовую зелень, мясо птицы, морепродукты и брокколи. Они поднимают уровень серотонина в крови, который отвечает за чувство удовольствия.

Также в Роспотребнадзоре посоветовали есть горячие супы, питаться регулярно и больше заниматься физическими упражнениями.

Диетолог Анастасия Кривошей посоветовала отказаться от экстремального похудения к Новому году. Намеренная резкая потеря веса - стресс для организма, который негативно сказывается на общем самочувствии.

Роспотребнадзор Диеты
20 ноября 2023, 04:05
Мужчина в Словакии чуть не потерял член после пробежки
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Житель Словакии чуть не лишился пениса из-за постоянных физических нагрузок. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Как отметили авторы статьи, 44-летний мужчина вел активный образ жизни, каждое утро отправлялся на пробежку. Все изменилось, когда у словака началась сильная боль в области члена и непрерывная эрекция.

Через два дня мучений спортсмен пришел в больницу, где в его пенисе обнаружили тромб диаметром 18 миллиметров. Он представлял собой две губчатые трубки, проходящие через половой орган.

По словам врачей, причиной появления недуга стала физическая активность, однако тромбы вызвали не сами упражнения, а неграмотная реабилитация после них. Непрофессиональным спортсменам посоветовали периодически обследоваться у специалистов, чтобы вовремя вылечить возможные отклонения.

Ранее американские ученые определили, какой размер пениса считается «удачным». По их данным, средняя величина детородного органа у мужчин составила 13,1 сантиметров. Все, у кого длина больше, могут считать, что им «повезло».

Болезни Мужчины Словакия
18 ноября 2023, 22:53
Врач рассказала, кому строго нельзя есть горох
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В горохе содержится много пуринов, которые повышают уровень мочевой кислоты в организме. Переизбыток этого вещества приводят к болям в суставах, подагре и камням в почках. Об этом сообщила врач-аллерголог, иммунолог Елена Парецкая для Doctorpiter.ru.

«Поэтому его нужно ограничивать в пожилом возрасте и на фоне нарушений обмена пуринов. Осторожно нужно добавлять горох в пищу людям, страдающим от нефритов и обострения патологий пищеварения - холецистита, язвенной болезни», - заявила она.

Специалист отметила, что злоупотребление горохом опасно для людей, которые страдают от тромбоза поверхностных вен. В том числе его следует исключить из рациона пациентам с колитом, геморроем и синдромом раздраженной кишки.

Ранее врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что помидоры обладают повышенной кислотностью и раздражают пищеварительную систему. Она не рекомендовала их есть людям с проблемами ЖКТ, гастритом, язвой желудка и болезнями печени.

По ее словам, эти овощи содержат много щавелевой кислоты. Также не стоит употреблять зеленые помидоры, потому что в них есть ядовитое органическое соединение соланин.

Еда Болезни Врачи
18 ноября 2023, 00:32
Китайские ученые выяснили, какой напиток снижает риск заражения коронавирусом
Unsplash
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Кофе снижает риск заражения коронавирусом, такой вывод сделали ученые из китайского Государственного медицинского университета в Шэньяне. Результаты исследования специалисты опубликовали в научном журнале BMC (BioMed Central).

Основываясь на исследованиях, которые установили связь между полифенолами и иммунным ответом при COVID-19, китайские ученые захотели выяснить, может ли кофе снизить риски заражения коронавирусом.

Оказалось что кофе, в составе которого есть растительный пигмент полифенол, способен препятствовать проникновению вируса SARS-CoV-2 и его различных штаммов в клетки человека. Кофе блокирует механизм расщепления спайкового белка, предотвращая присоединение вируса к клетке.

Ранее китайские ученые выяснили, что употребление кофе может снизить риск возникновения мигрени, однако на другие неврологические заболевания напиток не влияет. Исследователи нашли 40 мутаций, которые связаны именно с употреблением кофе.

Кофе Медицина Коронавирус в России и в мире

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