Диетолог назвал самый полезный соус

Она напомнила, что в большинстве новогодних салатов есть майонез, и он очень калориен. Однако в традиционном рецепте очень мало вредных для здоровья ингредиентов, отметила специалист.

«Майонез домашнего производства состоит из масла растительного, желтка, лимонного сока, горчицы, небольшого количества соли и сахара», - объяснила Арзуманян.

Покупной же майонез содержит слишком много соли и множество пищевых добавок. Домашний майонез, хоть и почти настолько же калорийный, будет менее вреден, подчеркнула диетолог.

В промышленном кетчупе самый вредный компонент - это крахмал. В домашний томатный соус добавлять его необязательно.

Ранее в Роспотребнадзоре напомнили, что салаты относят к скоропортящимся продуктам, поэтому важно соблюдать срок и температуру хранения этих блюд. Например, салаты из вареных или сырых овощей, курицы и мяса нельзя хранить больше 18 часов.