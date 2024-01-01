Диетолог назвал самый полезный соус
Самым полезным соусом является тот, который приготовили в домашних условиях. Об этом кандидат медицинских наук, врач-диетолог Маргарита Арзуманян рассказала в интервью радио Sputnik.
Она напомнила, что в большинстве новогодних салатов есть майонез, и он очень калориен. Однако в традиционном рецепте очень мало вредных для здоровья ингредиентов, отметила специалист.
«Майонез домашнего производства состоит из масла растительного, желтка, лимонного сока, горчицы, небольшого количества соли и сахара», - объяснила Арзуманян.
Покупной же майонез содержит слишком много соли и множество пищевых добавок. Домашний майонез, хоть и почти настолько же калорийный, будет менее вреден, подчеркнула диетолог.
В промышленном кетчупе самый вредный компонент - это крахмал. В домашний томатный соус добавлять его необязательно.
Ранее в Роспотребнадзоре напомнили, что салаты относят к скоропортящимся продуктам, поэтому важно соблюдать срок и температуру хранения этих блюд. Например, салаты из вареных или сырых овощей, курицы и мяса нельзя хранить больше 18 часов.