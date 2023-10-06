Диетолог назвал продлевающие жизнь продукты

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Полезные свойства флавоноидлов доказаны учеными, отметила специалист. Эти вещества защищают организм на молекулярном уровне от хронических заболеваний. Помимо горького шоколада и острого перца, в список полезных продуктов диетолога попали ягоды, особенно черника, а также петрушка, тимьян и шпинат.

«Постарайтесь приучить себя есть зелень, ягоды, перец, добавлять их в привычные блюда. Также выпивайте хотя бы стакан черного или зеленого чая каждый день», - отметила Афинская.

Диетолог Елена Соломатина заявила, что овсяная каша - это самый полезный завтрак. Овсянка хорошо влияет на желудочно-кишечный тракт, именно этот злак лучше всего есть утром на завтрак, передало издание kp.ru слова эксперта.

Свойством улучшать самочувствие и продлевать жизнь обладает пища, богатая флавоноидами. В числе таких продуктов - горький шоколад, острый перец и чай, рассказало РИА «Новости» со ссылкой на диетолога Лизу Афинскую