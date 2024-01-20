Диетолог назвал предотвращающий рак овощ

По словам диетолога, капуста обладает противовоспалительным эффектом и способствует профилактике рака благодаря веществам, выделяющимся при нарезании или пережевывании. Дело в том, что в ней есть глюкозинолаты, при переработке которых образуется биологически активное вещество - сульфорафан.

«Некоторые исследования показали, что сульфорафан может помочь в защите от различных типов рака и обладает противовоспалительным действием. Также он известен способностью стимулировать процессы детоксикации», - отметила Разаренова.

При этом терапевт добавила, что белокочанная капуста является источником витаминов С и К, а также в ней содержится полезная для пищеварения клетчатка. Краснокочанная, цветная и брюссельская капуста богаты калием, фолиевой кислотой и антоцианами, обладающими мощными антиоксидантными свойствами.

Ранее людям старше 50 лет посоветовали чаще включать в рацион капусту.

По словам диетолога Михаила Гинзбурга, этот овощ снижает риск появления многих видов онкологии.