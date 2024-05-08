Диетолог напомнил об эффективном продукте для снижения давления

По словам врача, напиток богат антиоксидантами и содержит уникальный компонент - пуникалагин. Брюэр отметила, что полифенолы в гранатовом соке способствуют не только расширению артерий и повышению их эластичности, но и улучшают кровоток, что приводит к понижению давления.

Специалист также указала на наличие в соке витаминов С, Е, К, фолиевой кислоты, калия, магния и антиоксидантных каротиноидов, которые участвуют в нормализации артериального давления и улучшении кровообращения благодаря производству оксида азота.

Диетолог призвала ежедневно пить по стакану гранатового сока для снижения уровня холестерина в крови.

Кардиолог Фомичева назвала главную ошибку гипертоников. По ее словам, пить таблетки только тогда, когда повышается давление, а не по назначенной врачом схеме, неправильно.