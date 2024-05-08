08 мая 2024, 13:17

Диетолог напомнил об эффективном продукте для снижения давления

РИА «Новости»
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Диетолог Сара Брюэр рекомендовала людям с гипертонией включить в свой рацион гранатовый сок для снижения артериального давления. Об этом сообщило издание Daily Mirror.

По словам врача, напиток богат антиоксидантами и содержит уникальный компонент - пуникалагин. Брюэр отметила, что полифенолы в гранатовом соке способствуют не только расширению артерий и повышению их эластичности, но и улучшают кровоток, что приводит к понижению давления.

Специалист также указала на наличие в соке витаминов С, Е, К, фолиевой кислоты, калия, магния и антиоксидантных каротиноидов, которые участвуют в нормализации артериального давления и улучшении кровообращения благодаря производству оксида азота.

Диетолог призвала ежедневно пить по стакану гранатового сока для снижения уровня холестерина в крови.

Кардиолог Фомичева назвала главную ошибку гипертоников. По ее словам, пить таблетки только тогда, когда повышается давление, а не по назначенной врачом схеме, неправильно.

Здравоохранение Врачи Продукты
08 мая 2024, 04:38
Названы продукты, от которых нужно отказаться во время магнитных бурь
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Россиянам рекомендовали пересмотреть рацион питания во время магнитных бурь, отказавшись от фастфуда, жареных и соленых продуктов в пользу овощей, фруктов, рыбы и нежирного мяса. Об этом РИА «Новости» рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.

«Питание в дни магнитных бурь должно быть легким. Рекомендуется исключить фастфуд, жареное, слишком жирное, соленое, уменьшить количество быстрых углеводов - это мучное, сладкое. Исключите алкоголь», - посоветовал врач.

По его словам, лучше остановиться на легкоусвояемых продуктах, содержащих большое количество витаминов и необходимых человеку микроэлементов.

Если говорить о питьевом режиме, то гипертоникам лучше остановиться на воде и морсах, отказавшись на время от чая и крепкого кофе.

Есть совет и для гипотоников. В такой период им помогут улучшить самочувствие контрастный душ и природные тонизирующие средства.

Прошлой осенью диетолог Людмила Денисенко также рекомендовала отказаться от жирной пищи, а вместо кофе пить травяные чаи , чтобы легче перенести последствия колебаний магнитных волн.

Ранее сотрудник Центра прогнозов космической погоды ИЗМИРАН Мария Абунина предупредила, что в ближайшее время ожидается усиление геомагнитной активности из-за вспышек на Солнце.

Питание Врачи Магнитные бури Продукты
07 мая 2024, 05:20
Назван витамин, дефицит которого грозит ожирением и раком
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Недостаток витамина D грозит такими тяжелыми последствиями для организма, как возникновение сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета, ожирения и даже рака. Об этом в интервью «Российской газете» рассказала врач-косметолог, научный руководитель сети клиник Grand Clinic Ольга Шуппо.

Специалист отметила, что все это было подтверждено исследованиями.

По ее словам, нехватка витамина D наблюдается у половины населения страны, в том числе, у жителей южных регионов. При наступлении тепла многие перестают его принимать, полагая, что достаточно времени проводят на солнце.

Шуппо пояснила, что если кожа покрылась загаром, то выработка этого витамина замедляется. В продуктах его тоже недостаточно. Кроме того, люди, страдающие хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, не могут усвоить его полностью.

При этом врач напомнила, что не стоит самим себе назначать дозировку витамина D. Этим должны заниматься врачи.

Ранее трихолог Дарья Мызникова назвала болезни и дефицит полезных веществ одной из причин выпадения волос.

Болезни Врачи Ожирение Диабет Онкология
06 мая 2024, 04:24
Врач объяснил, как выйти из Великого поста без последствий для здоровья
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Верующим рекомендовали выходить из Великого поста постепенно, возвращаясь к привычному рациону в течение двух недель, чтобы избежать обострения хронических заболеваний. Об этом РИА «Новости» рассказала врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Калимат Багатова.

По словам врача, очень важно соблюдать постепенный переход к обычной пище, не набрасываясь на продукты, которые употребляли в ограниченном количестве во время поста.

«Есть потихоньку, маленькими порциями, дробно, каждый день в рацион включать разные продукты и обязательно обращать внимание на реакцию организма», - подчеркнула Багатова.

Специалист добавила, что в течение двух недель можно будет полностью, причем без резких изменений в рационе, перейти на общий стол. В противном случае постящиеся могут столкнуться с обострением имеющихся хронических заболеваний.

Багатова также пояснила, что чаще всего это заболевания кишечника или желчекаменная болезнь. В такой ситуации лучше обратиться за помощью к врачу, который не только проведет обследование, но и назначит лечение с диетой.

Ранее врач-гастроэнтеролог Александр Ноев посоветовал избегать строгих ограничений во время поста, чтобы рацион оставался сбалансированным. Это поможет не навредить организму.

Еда Пасха Болезни Питание Врачи Россия Диеты Великий пост
06 мая 2024, 03:07
«Глаз встал на место». Врачи провели уникальную операцию пациенту в Москве
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Врачи Городской клинической больницы № 1 Москвы помогли пациенту вернуть на место «вышедший из орбиты» глаз. Об этом сообщила пресс-служба медицинского учреждения.

У пациента обнаружили редкую патологию - синдром Пурфюр дю Пти, вызванную раздражением шейного узла, который обеспечивает связь мышц глаза с центральной нервной системой.

По словам больного, после проведенных процедур произошло настоящее чудо.

«Мой выпученный глаз встал на место. Конечно, видеть он не стал, но в нем появилось периферическое зрение. И теперь я даже могу водить машину», - рассказал мужчина.

Ранее врач клинической лабораторной диагностики Ольга Шипулина заявила, что 20% клещей могут быть переносчиками сразу нескольких заболеваний. Одно из самых опасных заболеваний, переносимых паразитом - клещевой вирусный энцефалит. Болезнь сопровождается такими проявлениями , как озноб, высокая температура, тошнота, рвота, головная боль в области глаз и лба, светобоязнь и эпилептические припадки.

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