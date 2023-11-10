Дежурные врачи появились в женских консультациях Москвы
В женских консультациях Москвы начали работать дежурные врачи, которые окажут неотложную помощь людям с внезапным ухудшением здоровья или требующим срочного лечения. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Москва уделяет большое внимание развитию акушерско-гинекологической службы. Наша глобальная цель - повысить качество медицинского обслуживания и укрепить репродуктивное здоровье жительниц столицы», - подчеркнула она.
Ракова добавила, что, благодаря нововведению, женщины получат помощь в день обращения и без записи, если у них возникла такая потребность. При необходимости дежурный врач может направить пациентку на все необходимые исследования или госпитализацию.
Кабинеты экстренных специалистов разместили уже в 50 медучреждениях. До конца года они появятся в 70 консультациях.
В конце октября новый медицинский центр для женского здоровья открыли на Молодежной улице в Химках. Он предлагает пациенткам большой список оздоровительных услуг и профессиональную диагностику на современном оборудовании. Здесь ведут прием высококвалифицированные гинекологи, эндокринологи, косметологи, специалисты в области психологии и регрессионной терапии.