13 сентября 2024, 21:56

Девушка после занятий йогой узнала о редкой форме рака яичников

Unsplash
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Британка Алекс Макгилливрей занялась йогой, чтобы избавиться от болей в пояснице и спине, но внезапно узнала о редкой форме рака яичников. Она прошла химиотерапию и призвала других женщин обследоваться, сообщила газета The Sun.

Девушка пришла в спортзал в январе, так как думала, что боль в пояснице и спине появилась из-за зажима нервов. Однако спустя полгода боли не прошли и появились новые симптомы - сильное вздутие живота и запоры. Макгилливрей обратилась к врачу общей практики, который отправил ее в больницу на компьютерную томографию, УЗИ и анализы крови. Обследование показало две опухоли яичников размером 12 на 13 и семь на восемь сантиметров.

«Есть надежда, что химиотерапия избавит нас от опухоли без необходимости в операции. Тип рака, который у меня, крайне редко встречается у женщин, он более типичен для мужчин с раком яичек. Если он у вас есть, то обычно он появляется до 30 лет», - рассказала девушка.

Макгилливрей сообщила, что ее форма рака проявляется лишь на поздних стадиях. Она призвала других женщин регулярно проходить диагностику.

Йога действительно способна облегчить течение некоторых болезней. Инструктор по лечебной физкультуре Наталья Сырчина посоветовала заниматься ей людям с артрозом и артритом.

Болезни Медицина Онкология
13 сентября 2024, 02:35
Названы самые опасные для здоровья виды алкоголя
Freepik
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Любой алкоголь разрушает человеческий организм, но особую опасность представляют поддельные алкогольные напитки, которые могут привести к слепоте и даже отравлению со смертельным исходом. Об этом изданию UfaTime.ru рассказала завотделением медицинской профилактики поликлинического отделения № 2 ГКБ № 5 Уфы Айгуль Арсланова.

По ее словам, контрафактный спирт, или поддельный алкогольный напиток, произведенный без соблюдения стандартов качества и контроля со стороны госорганов, считается самым опасным из видов алкоголя.

« Такой алкоголь часто содержит вредные примеси, такие как метанол, ацетон и другие токсичные вещества. Потребление контрафактного алкоголя может привести к серьезным отравлениям, слепоте, образованию опухолей и в некоторых случаях даже к смерти», - рассказала врач.

Кроме того, его не всегда можно определить, так как контрафакт могут упаковать в виде известных торговых марок, а его вкус и запах будут похожи на оригинальный напиток.

Арсланова добавила, что также опасен метиловый спирт, считающийся одним из самых ядовитых видов алкоголя. И коктейли не лучший выбор, так как разрушают клетки печени. Домашний самогон также может содержать вредные примеси, в частности, альдегиды и сивушное масо.

Ранее врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов предупредил, что 500 миллилитров пива может привести к поражению множества органов.

Башкирия Уфа Врачи Алкоголь
13 сентября 2024, 00:08
Названа опасность возы из кулеров
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Кулеры для воды, как правило, не обслуживают должным образом, из-за чего в них размножаются бактерии. Об этом в беседе «Радио 1» генеральный директор «Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды» Юрий Гончар.

По его словам, здесь важно насколько добросовестны поставщики питьевой воды.

«В стране нет документа, который нормирует правила использования кулеров и оборотных тар, которые используются для заполнения кулеров», - отметил он.

Гончар заявил, что поэтому производитель может отчищать бутыль разными химическими средствами или просто залить в него новую порцию воды и отвезти потребителю Эксперт рекомендовал не использовать одноразовые пластиковые бутылки для хранения воды. В них происходит увеличение концентрации общего органического углерода.

Ранее хирург Александр Умнов предупредил, что частое употребление шампанского может привести к развитию сахарного диабета второго типа, ухудшить зрение и нарушить работу печени.

Болезни
12 сентября 2024, 01:45
Врач назвал причины «синдрома мертвой ягодицы»
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Малоподвижный образ жизни и долгое сидение на одном месте могут вызвать изменения в сухожилиях и боль. Врач ЛФК Национального медицинского исследовательского центра «Лечебно-реабилитационный центр» Анна Казанцева рассказала изданию «Аргументы и факты» о проявлениях «синдрома мертвой ягодицы».

По ее словам, структурные изменения сухожилий доктора называют тендинопатией. Казанцева сообщила, что причинами поражения средней и малой ягодичной мышц могут быть малоподвижный образ жизни и недостаточная тренированность тканей, а проявиться это заболевание способно болью в области большого вертела.

«Оно причиняет много неудобств, так как сопровождается выраженными болевыми ощущениями, которые могут ограничивать общую подвижность, нарушать привычный образ жизни. Но в целом заболевание не опасно», - сказала она.

Казанцева добавила, что «синдром мертвой ягодицы» лечат упражнениями для укрепления мышц ягодичной области. Кроме того, больным нужно перестать запрокидывать ногу на ногу и не спать на боку.

Малоподвижный образ жизни может спровоцировать также ментальные расстройства, сообщили «Известия». Австралийские ученые нашли связь между гиподинамией и депрессией.

Болезни Медицина
11 сентября 2024, 05:06
Назван опасный ингредиент мороженого
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В США ученые из Пенсильванского департамента диетологии выяснили, что натуральное пищевое волокно под названием гуаровая камедь, входящая в состав плавленых сыров, мороженого и выпечки, может навредить кишечнику. Результаты исследования опубликовали в журнале Gut Microbes.

Ученые провели эксперимент на мышах, разделив грызунов на две группы. Первую посадили на диету с добавлением 7,5% гуаровой камеди и 2,5% целлюлозы, а вторую, которая выступала контрольной, - с 10% клетчатки.

После окончания эксперимента, продлившегося месяц, в течение недели мыши получали доступ к воде, содержащей декстрансульфат натрия. Это вещество применяется для запуска воспалительных процессов и имитации болезней, связанных с пищеварительной системой.

В результате ученые выяснили, что потребляющие большое количество гуаровой камеди мыши столкнулись с тяжелыми воспалительными заболеваниями кишечника, включая язвенный колит. Помимо этого, у них изменился состав микрофлоры.

Исследователи пояснили, что негативные последствия из-за злоупотребления гуаровой камедью могут проявиться и у людей, но эксперимент на мышах может неточно отражать процессы, происходящие в организме человека.

Ранее гастроэнтеролог Наталья Шульга посоветовала людям с лишним весом отказаться от мороженого, а остальным есть подтаявшее лакомство , чтобы не вызвать стресс органов ЖКТ.

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