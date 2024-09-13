Девушка после занятий йогой узнала о редкой форме рака яичников

Девушка пришла в спортзал в январе, так как думала, что боль в пояснице и спине появилась из-за зажима нервов. Однако спустя полгода боли не прошли и появились новые симптомы - сильное вздутие живота и запоры. Макгилливрей обратилась к врачу общей практики, который отправил ее в больницу на компьютерную томографию, УЗИ и анализы крови. Обследование показало две опухоли яичников размером 12 на 13 и семь на восемь сантиметров.

«Есть надежда, что химиотерапия избавит нас от опухоли без необходимости в операции. Тип рака, который у меня, крайне редко встречается у женщин, он более типичен для мужчин с раком яичек. Если он у вас есть, то обычно он появляется до 30 лет», - рассказала девушка.

Макгилливрей сообщила, что ее форма рака проявляется лишь на поздних стадиях. Она призвала других женщин регулярно проходить диагностику.

Йога действительно способна облегчить течение некоторых болезней. Инструктор по лечебной физкультуре Наталья Сырчина посоветовала заниматься ей людям с артрозом и артритом.