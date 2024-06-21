Девочку с «маской Бэтмена» из США успешно прооперировали Петербурге

Хирурги провели Луне операцию по удалению рубцов и остатков невуса. Процедура длилась пять часов 20 минут и закончилась благополучно.

«Убрали 50% поверхности рубцовой ткани и остатки невуса. Также восстановили смыкание век левого глаза, сделали пластику века. Нам остается пожелать Луне скорейшего восстановления. Сейчас будем ее будить. Надеемся, что результат родителей порадует», - рассказала врач.

В больнице под присмотром медиков Луна проведет еще три дня.

Американка Луна Феннер родилась с огромным родимым пятном на лице , которое напоминало маску Бэтмена. В США врачи отказались оперировать девочку, поэтому ее родители обратились к российским медикам. Первые операции ребенку сделали в Краснодаре. После них на лице девочки остались рубцы, которые теперь удаляют в одной из больниц Санкт-Петербурга. В апреле там прошла первая из серии операций.