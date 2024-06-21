21 июня 2024, 01:48

Девочку с «маской Бэтмена» из США успешно прооперировали Петербурге

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В Санкт-Петербурге врачи успешно прооперировали юную американку Луну Феннер, известную как девочка с «маской Бэтмена» из-за большого родимого пятна на лице. Об этом рассказали 360.ru в клинике.

Хирурги провели Луне операцию по удалению рубцов и остатков невуса. Процедура длилась пять часов 20 минут и закончилась благополучно.

«Убрали 50% поверхности рубцовой ткани и остатки невуса. Также восстановили смыкание век левого глаза, сделали пластику века. Нам остается пожелать Луне скорейшего восстановления. Сейчас будем ее будить. Надеемся, что результат родителей порадует», - рассказала врач.

В больнице под присмотром медиков Луна проведет еще три дня.

Американка Луна Феннер родилась с огромным родимым пятном на лице , которое напоминало маску Бэтмена. В США врачи отказались оперировать девочку, поэтому ее родители обратились к российским медикам. Первые операции ребенку сделали в Краснодаре. После них на лице девочки остались рубцы, которые теперь удаляют в одной из больниц Санкт-Петербурга. В апреле там прошла первая из серии операций.

США Санкт-Петербург Больницы Врачи Луна Феннер
21 июня 2024, 02:08
Роспотребнадзор назвал самые полезные фрукты июня
Телеканал «360»
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Персики, абрикосы и нектарины — самые полезные фрукты июня, которые обязательно стоит включить в рацион. Об этом сообщил Роспотребнадзор в своем проекте «Здоровое питание».

В ведомстве уточнили, что персики богаты цинком и магнием, которые необходимы для профилактики болезней нервной системы. Также в них содержится витамин Е, улучшающие работу кровеносной системы.

Абрикосы содержат много калия, который позитивно влияет на работу сердечно-сосудистой системы. А высокая концентрация витамина А полезна для кожи и зрения.

В Роспотребназдоре напомнили, что нектарин - это не гибрид персика и сливы, а отдельный подвид персика, который изначально возник в результате мутации, а потом селекционеры его закрепили. Этот фрукт богат калием и витаминами А и С.

Специалисты порекомендовали чаще употреблять эти фрукты в июне, добавлять их к молочным продуктам, а также сыру и мясу. Но есть и ограничения. Персики, абрикосы и нектарины не стоит употреблять при аллергии, сахарном диабете и заболеваниях желудка.

Ранее специалисты Роспотребнадзора рассказали, как выбрать качественное мороженое.

Персики, абрикосы и нектарины - самые полезные фрукты июня, которые обязательно стоит включить в рацион. Об этом сообщил Роспотребнадзор в своем проекте «Здоровое питание».

Питание Роспотребнадзор Продукты
21 июня 2024, 00:54
Врач назвал снижающий холестерин продукт
Freepik
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Вяленые томаты — не только вкусный, но и полезный продукт, который снижает уровень холестерина в организме и помогает сохранить здоровье. Об этом рассказала врач-диетолог Наталья Денисова в интервью aif.ru.

Вяленые томаты - не только вкусный, но и полезный продукт, который снижает уровень холестерина в организме и помогает сохранить здоровье. Об этом рассказала врач-диетолог Наталья Денисова в интервью aif.ru.

В процессе вяления помидоры не только не теряют полезные свойства, но даже приобретают их. Дело в том, что высокие температуры усиливают действие некоторых веществ. Например, в вяленых томатах больше антиоксиданта ликопина.

«Ликопин способствует выведению из организма лишнего холестерина, тем самым препятствуя появлению такого заболевания, как атеросклероз, улучшает состояние сосудистой стенки и реологические свойства крови (то есть ее текучесть), предупреждая развитие сердечно-сосудистых заболеваний», - объяснила врач.

Также ликопин укрепляет кости и зубы, препятствует образованию камней в почках и отложению солей кальция в суставах. А еще помогает сохранить память и зрение и снижает риск развития онкологии.

Вяленые томаты также содержат натрий, калий железо и медь. Эти вещества снижают отечность и укрепляют сердце.

Ранее диетолог Михаил Гинзбург заявил, что употребление кофе в умеренных количествах продлевает жизнь.

Еда Болезни Врачи Рак Онкология Продукты
21 июня 2024, 00:36
Стало известно, как группа крови влияет на качество жизни
Freepik
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Вирусы, бактерии и комары предпочитают определенные группы крови. От этого показателя может зависеть качество жизни, предрасположенность к различным заболеваниям и даже интеллектуальные способности человека. Об этом сказал врач и телеведущий Александр Мясников в интервью «Общественной службе новостей».

По словам врача, группа крови - это определенный генетический материал, который влияет на жизнь человека. В частности, на его предрасположенность к болезням.

«Первая группа меньше болеет ковидом, у второй группы чаще рак желудка. Людей первой группы чаще кусают комары, у третьей и четвертой чаще рак поджелудочной железы. Норовирус и ротавирус чаще поражает пациентов первой и второй группы, хотя некоторые генотипы этих вирусов, наоборот, являются приверженцами другой группы. То же самое относится к малярии и так далее», - рассказал Мясников.

Врач добавил, что ученые собрали огромную статистику, которая на 100% доказывает связь группы крови с чувствительностью к определенным бактериям, вирусам и заболеваниям.

Он также прокомментировал слухи о том, что этот показатель определяет интеллектуальный уровень человека. Мясников признался, что готов поверить в эту теорию, но ее для начала надо доказать.

Ранее чешские ученые из Университета Масарика пришли к выводу, что клещи предпочитают людей со второй группой крови.

Болезни Врачи Ученые Вирусы человека Доктор Александр Мясников
20 июня 2024, 23:03
Болезнь без привычных симптомов. Как отличить ботулизм от отравления
РИА «Новости»
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В России с ботулизмом госпитализировали уже более 300 человек. Врач-инфекционист Елена Малинникова на стриме с ведущей 360.ru Еленой Кононовой напомнила, что у этого заболевания есть специфические симптомы. Они укажут, что недомогание не связано с обычным отравлением.

«Ботулизм, конечно, отличается от других пищевых инфекций, которые мы чаще всего встречаем. Потому что без видимых серьезных изменений - подъема температуры, выраженной слабости - начинают нарастать несколько другие симптомы», - отметила инфекционист.

Малинникова пояснила, что в основном наступает сильная утомляемость, головокружение, появляются такие симптомы, как затуманенное зрение, выраженная сухость во рту.

«Некоторые пациенты сразу же начинают жаловаться на трудность сглотнуть слюну. Естественно, даже могут развиваться и такие симптомы, как диарея, рвота, вздутие живота», - добавила собеседница 360.ru.

В отличие от других пищевых инфекций, обратила внимание специалисты, указанные признаки считают показательными симптомами отравления ботулотоксином.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко 20 июня сообщил, что, по данным на четверг, в больницах находится 301 пациент с ботулизмом. Из них 43 человека подключили к аппаратам ИВЛ.

Ботулизм Случаи ботулизма в России

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