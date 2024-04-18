Девочка с «маской Бэтмена» приехала из США в Россию на операцию

Девочка родилась с огромным невусом - родимым пятном, которое закрывало половину ее лица. Это образование могло спровоцировать рак, поэтому родители решили удалить родинку. Американские врачи отказались браться за такой сложный случай. Сложную процедуру смогли провести в России.

В 2021 году краснодарский хирург Павел Попов удалил огромное родимое пятно лазером. Операция прошла успешно. Но на лице девочки остались рубцы от лазера, из-за чего глаза Луны стали плохо закрываться.

Родители снова решили обратиться за помощью к российским врачам. Они прибыли в Санкт-Петербург в центр лечения гигантских невусов 17 апреля. Первая операция назначена на 19 апреля. На этот раз девочку ждут пять этапов эстетического лечения. Родители вместе с дочерью останутся в Санкт-Петербурге до июня.

Недавно краснодарские хирурги провели очередную уникальную операцию. Они впервые в российской практике пришили четырехлетнему ребенку откушенное собакой лицо.