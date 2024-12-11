11 декабря 2024, 08:57

Детей с ожирением в России захотели лечить с помощью резекции желудка

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Минздрав России разработал проект обновленного стандарта лечения детей с ожирением. В него впервые включили хирургические методы медицинской помощи: гастрошунтирование, бандажирование и резекция желудка.

При этом авторы убрали комплекс упражнений лечебной физкультуры из списка профилактических методов.

При этом, как уточнил «Коммерсант» , финансирование таких операций государством все равно предусмотрено только для совершеннолетних пациентов.

По словам хирурга Александра Неймарка, гастрошунтирование и резекция желудка - это высокоэффективные методы, которые признаны золотым стандартом в борьбе с сильным ожирением. Но подобные операции можно делать детям при достижении полового созревания, подчеркнул он в беседе с изданием.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина назвала гиподинамию и чрезмерную нагрузку в школе причинами для появления ожирения у детей. Также важную роль имеет питание ребенка.

Дети Минздрав Врачи Россия Ожирение
10 декабря 2024, 07:29
Россиян предупредили об опасности смешивания алкоголя с энергетиками
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Сочетание спиртных напитков с энергетиками существенно повышает риск отравления алкоголем. Об этом заявила врач-гастроэнтеролог клиники «Будь Здоров» в Санкт-Петербурге Ольга Майорова в беседе с Lenta.ru.

По ее словам, в энергетических напитках содержится много сахара и кофеина, которые маскируют признаки опьянения.

«Это делает риск алкогольного отравления гораздо выше, так как человек может пить больше, не осознавая, насколько он пьяный», - сказала Майорова.

Также врач назвала особенно вредным смешивание спиртного с газировкой. Газы ускоряют всасывание алкоголя в кровь, что приводит к стремительному опьянению. Еще такие коктейли очень калорийные и сильнее обезвоживает организм.

Ранее нутрициолог Ольга Воробьева посоветовала пить больше минеральной воды или рассола во время похмелья, а также воздержаться от сладкой газировки и чая. Еще не стоит подвергать себя дополнительным нагрузкам, например, не идти в баню, чтобы не ухудшать ситуацию с потоотделением.

Санкт-Петербург Врачи Алкоголь
07 декабря 2024, 05:52
Россиянам рассказали, как выявить рак на ранней стадии
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Внезапная потеря веса или постоянная усталость могут говорить о развитии онкологического заболевания. Об этом «Доктор Питер» предупредила директор НМИЦ терапии и профилактической медицины, академик РАН Оксана Драпкина.

По ее словам, если человек не менял ничего в привычном ритме жизни, но вдруг потерял минимум 5% веса, то ему стоит обратиться к врачу. При этом профессор отметила, что признаки развития рака зависят от типа новообразования и того, где опухоль располагается.

На ранней стадии говорить о ее наличии может постоянное чувство усталости, а также кашель без других симптомов ОРВИ и проблемы с глотанием. Еще на рак могут указывать увеличение лимфоузлов и трансформация родинок.

«Наличие одного или нескольких симптомов необязательно говорят о том, что у вас рак. Проблем со здоровьем может быть много, однако проконсультироваться с врачом необходимо в любом случае», - заключила Драпкина.

Ранее онколог и кандидат медицинских наук Андрей Пылев предупредил, что здоровый образ жизни не гарантирует полную защиту от рака.

Болезни Врачи Рак
07 декабря 2024, 04:58
Врач предупредил об опасности подушек
РИА «Новости»
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Подушки для сна следует регулярно чистить, чтобы не допустить размножения плесени и клещей. В обратном случае у домочадцев могут появиться прыщи и аллергия, сообщила Lenta.ru врач-дерматовенеролог, косметолог Ксения Абрамова.

«На постельном белье, одеялах, подушках, матрасах, особенно при отсутствии регулярной замены и чистки размножаются бактерии и плесень при повышенной влажности», - предупредила она.

В подушках, по словам Абрамовой, обитают клещи. Все эти «гости» могут спровоцировать болезни дыхательной системы , аллергию и появление прыщей.

Для профилактики врач посоветовала выбирать постельные принадлежности из качественных материалов, регулярно чистить, а в случае появления плесени полностью заменить. Абрамова призвала также соблюдать правила личной гигиены и не ходить по дому в уличной одежде.

Появляющаяся от клещей и плесени аллергия может привести к астме, предупредила завотделением «Бронхиальная астма» Института иммунологии ФМБА России Оксана Курбачева. По ее словам, этот диагноз имеет один человек из 20.

Болезни Медицина
06 декабря 2024, 16:49
Новую вакцину для профилактики коронавирусной инфекции зарегистрировали в России
РИА «Новости»
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Новую вакцину для профилактики коронавирусной инфекции — «Гам-VLP-Мультивак» — зарегистрировали в России. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

Вакцину вывели биотехнологическим путем. Она безопаснее препаратов на основе патогенных вирусов.

Вводить средство нужно будет внутримышечно. Разработал вакцину Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

В октябре газета «Петербургский дневник» сообщила , что около 26% жителей Северной столицы защищаются от болезней с помощью вакцинации.

В апреле компанию AstraZeneca уличили в создании смертельной вакцины от COVID-19. По данным Daily Mail, введение препарата приводило к свертыванию крови и образованию тромбов, в результате пострадало и даже умерло много людей.

Минздрав Россия Коронавирус в России и в мире

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