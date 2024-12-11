Детей с ожирением в России захотели лечить с помощью резекции желудка

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При этом авторы убрали комплекс упражнений лечебной физкультуры из списка профилактических методов.

При этом, как уточнил «Коммерсант» , финансирование таких операций государством все равно предусмотрено только для совершеннолетних пациентов.

По словам хирурга Александра Неймарка, гастрошунтирование и резекция желудка - это высокоэффективные методы, которые признаны золотым стандартом в борьбе с сильным ожирением. Но подобные операции можно делать детям при достижении полового созревания, подчеркнул он в беседе с изданием.

Ранее врач-диетолог Марият Мухина назвала гиподинамию и чрезмерную нагрузку в школе причинами для появления ожирения у детей. Также важную роль имеет питание ребенка.