Дерматолог развеял миф о загаре и раке кожи

Прежде всего, ультрафиолетовое излучение может нанести вред ДНК даже в небольших дозах, что может спровоцировать рак кожи.

Эксперт отметила, что кожа требует защиты от ультрафиолетового излучения, поэтому нужно каждый день мазаться солнцезащитным средством с SPF 30 и выше.

«Крем не мешает выработке витамина D. Чтобы насытиться этим витамином, достаточно от пяти до 10 минут два-три раза в неделю», - отметила дерматолог.

Также Лим посоветовал наносить солнцезащитный крем за 15–20 минут до выхода на солнце. Также его нужно обновлять каждые два часа или чаще.

Ранее врач-дерматолог Светлана Петрова предупредила, что больше других опасному воздействию солнечных лучей подвержены люди с очень светлой кожей.