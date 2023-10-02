Дерматолог рассказал, какое средство нельзя использовать при акне

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По словам медика, люди используют хлоргексидин при борьбе с угрями, рассчитывая, что раствор поможет подавить активность бактерий. Но проблема в том, что это средство воздействует не только на вредные микроорганизмы, но и на те, которые необходимы нашей коже.

«Единственное, чего можем добиться в этом случае - нарушения микрофлоры нашей кожи, вызвать сухость ее, и тем самым нарушить ее защитный слой, привести к еще большему количеству угрей и развитию дерматита», - заявила она в интервью онлайн-изданию.

Дерматолог пояснила, что причины возникновения акне более сложные, их нужно искать не только снаружи, но и внутри организма. Поэтому справиться с ней только лишь хлоргексидином не получится.