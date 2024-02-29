Деменцию назвали болезнью современных людей

В этом убедились медик Калеб Финч, изучающий механизмы старения в Университете Южной Калифорнии, и историк Стэнли Бурштейна из Калифорнийского государственного университета. Они проанализировали классические труды о медицине, написанные между VIII веком до нашей эры и III веком нашей эры.

Выяснилось, что тяжелая потеря памяти встречалась чрезвычайно редко, хотя древние греки и римляне доживали до глубокой старости. В Древней Греции средний возраст смерти был ближе к 70 годам.

«В настоящее время возраст известен как единственный наибольший фактор риска развития деменции, и сегодня примерно треть всех людей старше 85 лет страдают этим заболеванием. Число диагнозов в возрасте старше 65 лет удваивается каждые пять лет», - сказано в материале.

Исследователи предположили, что широкое распространение деменции является результатом современной жизни, отягощенной «благами» цивилизации. Такими, в частности, как загрязненный промышленными выбросами воздух и неправильное питание.

Ранее ученые из Университета Ратгерса в США связали наличие жировых отложений в области живота со снижением когнитивных функций у мужчин.