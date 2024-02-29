29 февраля 2024, 02:15

Деменцию назвали болезнью современных людей

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Ученые из США проанализировали тексты древних греков и римлян, касающихся здоровья человека, и выяснили, что они не страдали от деменции и болезни Альцгеймера так часто, как современные люди. Исследование опубликовали на сайте Sciencealert.

В этом убедились медик Калеб Финч, изучающий механизмы старения в Университете Южной Калифорнии, и историк Стэнли Бурштейна из Калифорнийского государственного университета. Они проанализировали классические труды о медицине, написанные между VIII веком до нашей эры и III веком нашей эры.

Выяснилось, что тяжелая потеря памяти встречалась чрезвычайно редко, хотя древние греки и римляне доживали до глубокой старости. В Древней Греции средний возраст смерти был ближе к 70 годам.

«В настоящее время возраст известен как единственный наибольший фактор риска развития деменции, и сегодня примерно треть всех людей старше 85 лет страдают этим заболеванием. Число диагнозов в возрасте старше 65 лет удваивается каждые пять лет», - сказано в материале.

Исследователи предположили, что широкое распространение деменции является результатом современной жизни, отягощенной «благами» цивилизации. Такими, в частности, как загрязненный промышленными выбросами воздух и неправильное питание.

Ранее ученые из Университета Ратгерса в США связали наличие жировых отложений в области живота со снижением когнитивных функций у мужчин.

США Болезни Ученые История
29 февраля 2024, 02:31
Россиянок предупредили о риске диабета при рождении крупного ребенка
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В группу риска по сахарному диабету включили не только пациентов с ожирением и гипертонией, но и женщин, которые родили крупных детей. Об этом в беседе с «Радио 1» рассказала врач-эндокринолог Анастасия Силаева.

«Существуют такие факторы риска для развития сахарного диабета, как пожилой возраст, гипертония, избыточная масса тела пациента, ожирение, нарушение обмена холестерина. Это еще и рождение крупного плода в анамнезе», - заявила врач.

Спровоцировать развитие заболевания также могут стресс или перенесенный коронавирус. Людям стоит обращать внимание на такие моменты, как сухость во рту, слабость и кожный зуд, предупредила Силаева.

Врач уточнила, что некоторые пациенты узнают о наличии сахарного диабета только при подготовке к операции.

Ранее кардиолог Анастасия Фомичева предупредила, что люди с фигурой «яблоко» более подвержены заболеваниям сердца и сахарному диабету , чем обладатели грушевидных пропорций. Она объяснила это тем, что излишки жира в области живота связаны с повышенным уровнем холестерина в крови и сниженной чувствительностью клеток к инсулину.

Дети Болезни Врачи Диабет
29 февраля 2024, 01:07
Новосибирские хирурги спасли девушку с тромбами в легких
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В Новосибирске кардиохирурги спасли 24-летнюю пациентку с тромбами в легких. Об этом сообщил Национальный медицинский исследовательский центр имени Мешалкина на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Студентка из Иркутстка вышла замуж и хотела стать матерью, но не могла выносить ребенка. Специалисты диагностировали у нее антифосфолипидный синдром. При такой генетической мутации кровяные сгустки накапливаются в просвете легочных артерий, создавая барьер для кровотока.

В Центре Мешалкина кардиохирурги оперировали девушку на протяжении восьми часов. Ей удалили тромбы из легочных артерий. Всю оставшуюся жизнь ей придется принимать препараты, уменьшающие склонность к тромбообразованию.

«НМИЦ имени академика Мешалкина имеет наибольший в стране опыт применения сложной хирургической технологии - легочной эндартерэктомии, которая принята в качестве „золотого стандарта“ помощи больным ХТЛГ», - рассказала врач-кардиолог Оксана Васильцева.

Ранее кардиолог Игорь Видяскин рекомендовал пассажирам самолетов при длительных перелетах разминаться, прогуливаясь по салону каждый час, чтобы предотвратить образование тромбов.

Больницы Врачи Сибирь
28 февраля 2024, 15:19
Сомнолог рассказала о смертельной форме бессонницы
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Существует характерная для определенных этнических групп семейная фатальная бессонница. Иногда она приводит к летальному исходу. Об этом «Газете.Ru» сообщила невролог-сомнолог Научного центра неврологии Ирина Завалко.

По словам специалиста, при таком редком заболевании за несколько месяцев у человека полностью разрушается сон. Когда инсомния начинает усиливаться, это ухудшает психический фон тела: появляются фобии, галлюцинации, наступает нейродегенерация.

«В итоге человек умирает, но, повторяю, это заболевание крайне редкое. Если человек не может спать, но продолжает работать и сам себя обслуживать, либо если человек страдает бессонницей больше года, то это точно не фатальная семейная инсомния», - добавила Завалко.

Обычная бессонница, от которой страдает большинство людей, на самом деле не так страшна, как принято считать: мозг все равно найдет возможность погрузиться в сон и пополнить энергетический запас.

Последствия для физического здоровья из-за недосыпа несколько переоцениваются обществом. Это особенно важно понимать людям, которые нервничают из-за бессонницы, читают недостоверные источники и пугают себя разными проблемами.

Ранее врачи назвали три ранних симптома опасного для жизни разрушения сосудов.

Врачи
28 февраля 2024, 06:00
Врач рассказал, как правильно проводить разгрузочные дни
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Разгрузочные дни следует подбирать в индивидуальном порядке, с учетом имеющихся у человека заболеваний, чтобы они принесли пользу, а не навредили. Об этом в беседе с Life рассказала кандидат медицинских наук, доцент кафедры диетологии Российского биотехнологического университета (Университет Росбиотех) Юлия Онуфрийчук.

«Польза разгрузочных дней увеличивается при правильном подборе их варианта с учетом имеющихся заболеваний. Это, например, углеводные (сахарные, картофельные), белковые (мясные, молочные), жировые (сметанные) дни или с преимущественным потреблением жидкости (чайные, соковые дни)», - заявила она.

При этом специалист отметила, что для практически здоровых людей никаких ограничений нет.

По словам Онофрийчук, разгрузочные дни полезно проводить в один из своих выходных. При этом их назначают на один или два дня, причем не чаще одного - трех раз в неделю, так как такие диеты неполноценны по энергоценности и химическому составу. Она также не рекомендовала проводить их подряд.

Ранее ученые из Университета Флиндерса выяснили, что растительная диета способна снизить риск развития обструктивного апноэ во сне.

Питание Врачи Диеты

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