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«В настоящее время дефицит тройной вакцины корь - краснуха - паротит имеет место в России в целом, и наши клиники здесь не являются исключением», - пояснил журналистам медицинский директор ГК «Медскан» Сергей Арабаджян.

По данным издания, в депздраве Москвы сообщили, что сейчас в детских городских поликлиниках есть живая коревая моновакцина. В следующем месяце поставят комбинированную вакцину против кори, краснухи и паротита.

Ранее эпидемиолог Подольской областной клинической больницы Ирина Каширина посоветовала сделать прививку от кори и защитить себя от возможных осложнений. Эта инфекция легко передается воздушно-капельным путем.