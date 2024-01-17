Дефицит препарата от повторного инфаркта зафиксировали в России

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В Минздраве подчеркнули, что данные о прекращении поставок от производителя не поступали. При этом собеседник издания не уточнил причины дефицита.

Глава «Здравсити» Дмитрий Попов заявил, что официальный дистрибьютор «эффиента» компания «Сервье» уведомила партнеров в России о прекращении поставок в сентябре 2023 года. По его словам, возобновлять их не планируют.

Врачи назначают «Эффиент», чтобы предупредить тромбоз стента при остром коронарном синдроме. Его выписывают пациентам, пережившим инфаркт миокарда, он снижает риск повторного инфаркта.

Ранее в России выявили дефицит вакцины против кори.

Оказалось, что он связан с нехваткой яиц, которые являются сырьем для производства вакцины.