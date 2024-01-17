17 января 2024, 09:32

Дефицит препарата от повторного инфаркта зафиксировали в России

РИА «Новости»
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В России снизился объем выпуска в гражданский оборот препарата «эффиент» (прасугрел) от компании из США Eli Lilly, сообщил представитель Минздрава РФ. Его слова привели «Ведомости».

В Минздраве подчеркнули, что данные о прекращении поставок от производителя не поступали. При этом собеседник издания не уточнил причины дефицита.

Глава «Здравсити» Дмитрий Попов заявил, что официальный дистрибьютор «эффиента» компания «Сервье» уведомила партнеров в России о прекращении поставок в сентябре 2023 года. По его словам, возобновлять их не планируют.

Врачи назначают «Эффиент», чтобы предупредить тромбоз стента при остром коронарном синдроме. Его выписывают пациентам, пережившим инфаркт миокарда, он снижает риск повторного инфаркта.

Ранее в России выявили дефицит вакцины против кори.

Оказалось, что он связан с нехваткой яиц, которые являются сырьем для производства вакцины.

Россия Медицина
15 января 2024, 04:37
Ученые назвали недорогой препарат, повышающий шансы на успешный отказ от курения в два раза
Unsplash
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Недорогой растительный препарат цитизин в два раза увеличивает шансы на успешный отказ от курения, он может быть эффективнее никотинозаместительной терапии. Исследование опубликовали в журнале Addiction.

Цитизин - это соединение растительного происхождения, которое входит в состав недорогого болгарского препарата. Ученые объединили выводы восьми исследований с шестью тысячами пациентами и выяснили, что у участников исследования, принимавших цитизин, шансы бросить курить были выше более чем в два раза, чем у принимавших плацебо.

Некоторые исследования доказали, что цитизин превосходит по результатам никотинозависимую терапию.

Десятиминутные занятия быстрой ходьбой помогут бросить курить , заявили австрийские ученые из Университета Инсбрука после проведенного исследования. Быстрая ходьба как на улице, так и в помещении, значительно снизила тягу участников эксперимента к курению.

Исследования Курение Ученые
15 января 2024, 04:21
«Ужасная история». Врач предупредил о вреде храпа для мозга человека
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Храп свидетельствует о недостаточном поступлении кислорода к мозгу, что может спровоцировать развитие тяжелых заболеваний. Об опасности храпа в интервью радио Sputnik рассказал лор-врач высшей категории, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.

«Когда человек храпит, его головной мозг не вентилируется, потому что вентиляция головного мозга осуществляется при дыхании через нос. А когда человек храпит, идет горловое дыхание. То есть мозг того, кто храпит, страдает», - отметил специалист Зайцев назвал храп «ужасной историей», которая может привести к подъему артериального давления, а также к инфаркту или инсульту. Храпящий человек может просыпаться уставшим и разбитым, у него нарушаются обменные процессы, отметил Зайцев.

От причин храпа поможет избавиться остеопатия, считает краниопостуролог Владимир Животов. Грамотный остеопат восстановит правильное положение костей в голове и вернется тонус мышцам.

Инсульт Врачи Наука
15 января 2024, 03:05
Психиатр предупредил об опасности магнитных бурь для человека
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В 2024 году солнечная активность достигнет своего пика. В связи с этим могут участиться инфаркты и инсульты, заявила врач-психиатр Надежда Соловьева, ее процитировал «Пятый канал».

Под давлением магнитного поля эритроциты могут склеиваться, от чего кровь густеет и сворачивается, сосуды сужаются, отметила врач.

«Самое главное - помочь мозгу именно в эти периоды нормально функционировать, то есть давать нормальное питание, достаточно жидкости, гулять, дышать воздухом» , - отметила Соловьева.

Магнитные бури будут происходить по несколько раз в месяц, потому что Солнце в 2024 году достигнет пика своей активности, предупредил ученый исследователь РАН Сергей Богачев. Наступивший год будет годом максимальной солнечной активности.

Инсульт Питание Врачи Ученые Магнитные бури Солнце
14 января 2024, 05:43
Гинеколог раскрыла, какие витамины необходимы женщинам после 40
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После 40 женщинам необходимо тщательнее следить за здоровьем и балансом микро- и макроэлементы в организме. Анализы покажут, каких компонентов не хватает, отметила врач-гинеколог Екатерина Волкова для издания «Доктор Питер».

Не стоит самостоятельно назначать себе витамины, подчеркнула врач, может возникнуть переизбыток какого-либо элемента, что порой хуже, чем дефицит.

«Усталость, сонливость, бессилие, вялость - знакомы вам эти симптомы? Такое состояние может возникать по различным причинам, и одна из самых распространенных - это дефицит витаминов и минералов», - отметила специалист.

Гинеколог назвала пять витаминов, необходимых женщинам, перешагнувшим рубеж в 40 лет. Это витамины D и E, они нужны для красоты кожи и защиты от депрессии. Витамин А также благотворно влияет на состояние кожи. Витамины группы В важны для развития нервной системы и снижения уровня стресса. Витамин С защищает организм от свободных радикалов, которые вызывают старение клеток.

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что отвар фенхеля - это лучший напиток для здоровья. Он поможет сердцу, костям и нервной системе.

Врачи Женщины Красота

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