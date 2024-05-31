Данные ВОЗ по заболеваемости корью назвали некорректными

В Роспотребнадзоре отметили, что в последние полтора года эпидситуация по кори стала неблагополучной в мире в целом. ВОЗ отчиталась о том, что в 2023 году зафиксировали более 321,5 тысячи случаев заболевания. В Европе наблюдается наплыв беженцев с Украины, многие из которых не привиты, поскольку в стране десятилетиями наблюдались проблемы с вакцинацией против управляемых инфекций. Мигранты остаются основными источниками инфекции, однако заболевания среди беженцев и трудовых мигрантов не включаются в статистику.

«Некорректная оценка эпидситуации в абсолютных цифрах по кори экспертами ВОЗ обращает на себя внимание. <…> В России, в отличие от большинства зарубежных стран, функционирует система индивидуального учета и эпидемиологического расследования каждого случая любого инфекционного заболевания или подозрения на него», - процитировало сообщение агентство городских новостей «Москва».

Отмечается также, что в России по каждому случаю кори проводят противоэпидемические мероприятия и при необходимости переводят учащихся в дистанционный режим занятий. Ежегодно для контроля иммунитета у привитых обследуют свыше 60 тысяч человек в разных возрастных группах. Россия - одна из немногих стран, проводящих иммунизацию мигрантов. Все это позволило стабилизировать эпидситуацию по кори - в марте 2024 года отмечался «пик циклического подъема» заболеваемости, однако с апреля она пошла на спад, заключили в Роспотребнадзоре.

Подробно о кори и ее профилактике 360.ru писал ранее.