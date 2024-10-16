«Цифры катастрофические». «Паленая» гиалуронка заняла половину рынка России

«Я уверена, что вы слышали про все так называемые „паленые“ препараты, потому что они были всегда, примерно с того момента, как косметология в принципе зародилась. К сожалению, данный рынок он обширен был всегда, на данный момент он тоже является обширным. То есть доля серого рынка, кто-то называет его черный рынок, на данный момент в России занимает 45%. На самом деле эти цифры катастрофические», - заявила специалист.

По ее словам, это связано со спросом. В России появилось много мнимых косметологов без медицинского образования, которые хотят купить дешевый препарат и задорого его использовать.

«Это люди без медицинского образования, которые снимают кабинеты, студии красоты, салоны. Они работают в помещениях без медицинской лицензии», - объяснила Миронова.

Она посоветовала проверять косметические препараты на сайте Росздравнадзора, а также обращаться только в клиники с медицинской лицензией.

Ранее жительница Махачкалы заразилась ботулизмом после косметологической процедуры в Москве. Женщина сделала укол ботокса, после чего ей стало трудно дышать и глотать.