07 января 2025, 10:09

Что я узнала, когда провела ночную смену с бригадой детской скорой помощи

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Медицинская бригада в квартире. Экстренный вызов. Нужна госпитализация. Водитель отвязывает носилки. Машина стоит у подъезда, позади — грязная Lada с открытыми окнами. Водитель курит, матерится. Мол, как проезжать. Я чувствую его ненависть, как будто он не в машине, а в кастрюле, из которой выкипает вода. И таких за эту ночь я встречу еще немало.

Водителей, которым очень мешает широкоплечая машина скорой. Родителей, которые недовольны, что машина эта вместе с медиками не оказалась на месте через минуту после вызова. Очень много раздражения.

Но врачи, будем откровенны, не обращают на это внимания. Елена Павловна, педиатр с почти тридцатилетним стажем, говорит, что всех можно понять. Родители переживают. Дети - это святое. И надо найти и к родителям, и детям подход, успокоить. Скорую помощь не вызывают, когда все хорошо.

- Вот возмущаются, что не приехали сразу, - говорит водитель скорой, - а я торопился, ехал. Но меня не хотели пропускать. Тут минуту потерял, там. Потому что какой-то злой возмущенный человек решил включить свое эго и пропустил не сразу. А мы же тоже люди. И за пациентов, которых в первый раз в жизни видим, мы переживаем, как за себя.

Я вижу реальные доказательства его слов. Оксана, молодой медик, будущий реаниматолог, почти всю смену держит руку на пульсе: еще днем у нее был сложный вызов. Девочка упала с горки. Сломана шея. Состояние тяжелое. Периодически какие-то знакомые из больницы, куда ее бригада отвезла пациентку, сообщают о состоянии девочки.

- Жива! Жива она! Елена Павловна, вы слышите, жива, стабилизировали, - она не может скрыть свою радость, и на всякий случай повторяет то же самое моему оператору, который не совсем понимает, о чем речь.

Наша съемочная группа не мешала работе, мы тенью следовали за бригадой. Круговерть домов, этажей, квартир. На одном из вызовов пришлось задержаться: в дополнение к медикам приехала полиция. Это вообще история интересная, о ней вы тоже узнаете из репортажа.

Посмотрите полную версию материала и напишите мне, какие эмоции у вас вызвала история об этой бригаде скорой помощи. Я буду вам очень благодарна.

Дети Больницы Скорая помощь Врачи
07 января 2025, 04:42
Россиянам рассказали, сколько можно съесть холодца за раз
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Порция холодца не должна быть больше 150-200 граммов, а при некоторых заболеваниях и вовсе лучше отказаться от этого блюда. Об этом РИА «Новости» рассказал главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников.

«Холодец - это очень насыщенное, калорийное и довольно жирное блюдо, поэтому злоупотреблять им не стоит. Достаточная порция - 150-200 граммов. Людям, которым противопоказаны мясные и рыбные бульоны, нужно и вовсе отказаться от этой закуски», - сообщил врач.

Тяжельников отметил, что от холодца нужно отказаться при подагре, гастрите с повышенной кислотностью, заболеваниях желчного пузыря и холецистите. Людям с ожирением врач рекомендовал готовить холодец из диетического мяса.

Россияне предложили включить холодец в список культурного наследия ЮНЕСКО. Это блюдо назвали более 27% опрошенных.

«Известия» выяснили, как менялось новогоднее меню в России и какие блюда подавались на стол в последние 150 лет. Холодец появился на столе россиян в советские времена.

Еда Праздники Здравоохранение Болезни Врачи Новый год
05 января 2025, 22:49
Онищенко предупредил об угрозе завоза смертельного вируса из Китая
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Россиянам нужно быть более настороженными после сообщений о распространении метапневмовируса (hMPV) в Китае. Об этом Life.ru заявил академик РАН, доктор медицинских наук, профессор Геннадий Онищенко.

По его словам, поводом для беспокойства может стать тот факт, что множество жителей России решили провести новогодние каникулы в Китае и в скоро начнут возвращаться на родину.

Онищенко посоветовал честно рассказать врачу в случае обращения в больницу с симптомами ОРВИ о поездке в Китай. Также лучше носить маски, чтобы не спровоцировать вспышку заболевания. Он отметил, что более всего метапневмовирус опасен для детей, которые могут столкнуться с тяжелым течением инфекции.

По мнению эпидемиолога, сейчас рано говорить о закрытии российских границ или других строгих мерах, которые помогли бы затормозить распространение инфекции.

Ранее в Китае зафиксировали вспышку метапневмовируса человека (hMPV). Пациенты поступают в больницы с кашлем, болью в горле и головокружением. В Минздраве пенсионеров и детей младше пяти лет внесли в группу риска, которые наиболее подвержены тяжелому течению болезни.

Болезни Геннадий Онищенко Врачи Россия Китай ОРВИ Вирусы
05 января 2025, 21:49
В Минздраве рассказали, у кого метапневмовирус протекает тяжелее всего
Freepik
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Тяжелое течение метапневмовируса грозит маленьким детям и людям старше 65 лет. Группы риска тяжелого течения этой болезни РИА «Новости» назвал главный внештатный специалист Минздрава по инфекционным болезням профессор Владимир Чуланов.

«Риску тяжелого течения инфекции подвержены дети до пяти лет, взрослые старше 65 лет и лица, страдающие иммунодефицитом», - отметил он.

По словам эксперта, метапневмовирус схож по симптомам со многими другими ОРВИ. У заразившегося появляются кашель, насморк, повышение температуры и одышка. Он отметил, что у взрослых болезнь может протекать практически бессимптомно.

Чуланов подчеркнул, что метапневмовирус успел широко распространиться по всему миру, его относят к типичным возбудителям ОРВИ. В России инфекции чаще проявляется в сезонные подъемы заболеваемости.

Ранее в Китае забили тревогу из-за вспышки метапневмовируса человека.

Больницы в провинциях страны переполнены пациентам с этим заболеванием.

Болезни Минздрав Врачи ОРВИ
05 января 2025, 04:48
Россиянам объяснили, почему нельзя резко отказываться от алкоголя
РИА «Новости»
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Употребление алкоголя вредно для здоровья, но и резкий отказ от него может привести к серьезным последствиям в виде белой горячки и эпилепсии. Нарколог, профессор кафедры психиатрии, психотерапии и психосоматической патологии РУДН Юрий Сиволап сообщил об этом Lenta.ru.

«Резкий отказ от алкоголя способен привести к двум серьезным осложнениям - алкогольной эпилепсии либо алкогольному делирию, белой горячке. Оба этих состояния крайне нежелательны», - предупредил он.

Сиволап сообщил, что во время приступа алкогольной эпилепсии безвозвратно погибнут сотни тысяч нервных клеток, а белая горячка может обернуться острой мозговой недостаточностью и гибелью человека. Врач объяснил это тем, что при синдроме отмены привыкшие к этанолу мозговые рецепторы перевозбудятся. Он сказал, что смягчить этот синдром можно методами фармакологического лечения, но не «очищающими» капельницами.

Кроме цирроза печени и сердечно-сосудистых заболеваний алкоголизм может привести к неожиданным последствиям. У жителя Китая из-за зависимости позеленела кровь.

Здравоохранение Алкоголь Медицина

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