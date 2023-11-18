18 ноября 2023, 00:02

«Что русскому здорово, то немцу смерть». Одиночество — болезнь XXI века?

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Одиночество превратилось в угрозу здоровью мирового масштаба и стало болезнью XXI века. Во Всемирной организации здравоохранения предположили, что если не решить эту проблему, человечество ждут серьезные последствия.

Социальная разобщенность приводит и к ухудшению результатов образования. Молодые люди, испытывающие одиночество в старших классах, с большой вероятностью бросают вузы. Это приводит к снижению экономических показателей. А ощущение разобщенности и отсутствия поддержки на работе грозит ухудшением производительности труда.

«Молодые люди не застрахованы от одиночества. Социальная изоляция может затронуть любого человека, любого возраста и где угодно», - заявил посланник Африканского союза по делам молодежи Чидо Мпемба.

При чем тут COVID-19 Ученые считают, что пандемия коронавируса усугубила «эпидемию одиночества». Профессор психиатрии Райан Патель подчеркнул, что люди по своей природе - социальные существа, им нужна практика, с которой они становятся лучше в общении.

Однако COVID-19 практически исключил такую возможность. Изоляция ограничила количество более мягких, непринужденных взаимодействий, которые были у людей. И последствия ощущаются до сих пор. Особенно среди молодежи, у которой общение в социуме вызывает тревогу и беспокойство.

Что русскому здорово, то немцу смерть Половина живущих самостоятельно россиян не страдают от чувства одиночества , выяснили специалисты медиахолдинга Rambler&Co. Доля опрошенных, которые живут одни, составила 34%. Около 47% участников исследования не чувствуют нужды в компании, всего 1% респондентов находится в поиске друзей.

При этом другая половина россиян стремится к экстравертивному отдыху - 22% проводят отпуска в компании, 17% - предпочитают совместные прогулки. Но только 14% опрошенных, которые живут с кем-либо, рады проводить свободное время среди друзей и близких.

Почему же люди предпочитают одиночество? Все зависит от психотипа личности, рассказал «360» социальный психолог Александр Кичаев.

Также на потребность в одиночестве или общении влияют потребности человека и его жизненный этап. Даже экстравертам порой хочется побыть одним, отметил специалист. Или, наоборот, у такого человека может возникнуть потребность в поддержке социума или желание получить обратную связь.

Виноваты гаджеты В современном мире поток общения, который человек получал с помощью мимики и жестов, перешел на экран, заявил Кичаев. Проявление реальных эмоций заменили лайки.

«Все это сейчас стало виртуальным, но человек так или иначе получает обратную связь или одобрение, или осуждение, но уже в виде „наследника гаджета“. То есть сейчас просто пришла трансформация», - объяснил психолог.

За сотни тысяч лет люди привыкли общаться оффлайн, но теперь мир переходит в онлайн. Для старшего поколения это непривычно и некомфортно. Для молодежи это наоборот стало нормой.

«Они достаточно комфортно себя ощущает в таком в „публичном одиночестве“, то есть находясь дома, общаясь удаленно. <…> Они могут получить эмоциональную поддержку в чате или из каких-то своих трендов», - добавил Кичаев.

Психоаналитик Ирина Смолярчук ранее заявила, что к одиночеству стремятся люди , которые в детстве претерпели издевательства. Если ребенок вырос в токсичной и постоянно конфликтующей родительской паре, то он сформирует представление о том, что во взрослой жизни ему лучше быть одному. Обычно такие люди не нуждаются в партнере и решают проблемы самостоятельно.

Эпидемия века ВОЗ создала Международную комиссию по одиночеству. Новый орган будет продвигать социализацию и ускорять решение этой проблемы во всех странах. Людям начнут помогать углублять навыки общения. Комиссия также рассмотрит вопрос о том, как социализация повышает благосостояние общества и помогает экономическому прогрессу.

Бывший главный хирург США Вивек Мурти заявил, что одиночество слишком долго существовало в тени, приводя к психическим и физическим заболеваниям. Теперь появилась возможность изменить ситуацию.

В последнее время проблема одиночества привлекает большое внимание в секторе здравоохранения. Вред от социальной изоляции сравнили с выкуриванием до 15 сигарет в день. Новые данные также показали, что одиночество может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, инсульту и деменции. Изолированный человек склонен к вредным привычкам, таким как алкоголизм, курение и малоподвижный образ жизни.

«Люди без достаточно прочных социальных связей подвергаются более высокому риску инсульта, тревожности, деменции, депрессии, самоубийств и многого другого», - подчеркнул гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Здравоохранение Медицина психология
17 ноября 2023, 14:15
Россиянам рассказали, как часто нужно есть суп
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Взрослым людям рекомендуется есть суп два-три раза в неделю, рассказала «Известиям» терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Утюмова. По ее словам, это касается людей без острых и хронических заболеваний ЖКТ.

Врач подчеркнул, что при варке продукты сохраняют больше полезных веществ, чем при других методах термической обработки. Супы хорошо усваиваются и менее калорийны, чем жареные, запеченные и тушеные блюда.

Однако важно правильно приготовить суп, чтобы он принес организму пользу. Грамотно сваренное блюдо содержит сбалансированное количество белков, жиров и углеводов.

Лучше отдавать предпочтение овощным супам или приготовленным на основе курицы, индейки, кролика, нежирных сортов мяса.

«В составе овощных супов содержится большое количество пищевых волокон. Они способствуют улучшению перистальтики - сокращения органов ЖКТ, от которого зависит наше самочувствие», - объяснила Дарья Утюмова.

При варке супа с мясом она посоветовала сливать первый бульон, чтобы удалить лишний жир и химикаты, которые потребляло животное при жизни.

Терапевт добавила, что если супа в меню нет, заставлять себя запивать еду не стоит - это вопрос желания. Если запивать, то лучше негазированной водой. Соками и сладкими лимонадами злоупотреблять не стоит - от содержащегося в них сахара жажда лишь усилится, и вырастет риск появления сахарного диабета и других заболеваний.

Еда Врачи
17 ноября 2023, 12:36
Мужчина из Новосибирска с вилами в голове отделался ухудшением зрения одного глаза
Unsplash
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В Новосибирске мужчине проткнули вилами голову. Зубцы вошли на глубину 11 сантиметров, операция по их извлечению длилась 3,5 часа. Жизненно важные участки мозга не пострадали, и пациент отделался ухудшением зрения, сообщил Минздрав региона.

Врачи горбольницы № 1 провели уникальную операцию. Пациент с черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, проникающим ранением головы , закрытыми переломами шести ребер, субарахноидальным кровоизлиянием и пневмотораксом поступил в приемное отделение вечером 3 ноября. Консилиум постановил, что из-за кровотечения извлекать вилы целиком опасно. Спасатели отпилили инструмент, оставив зубцы на глубине 11 сантиметров, и передали пациента нейрохирургам.

Операция длилась 3,5 часа. Первым удалили зубец, который прошел через височную кость за глазное яблоко. Клетчатка заплыла кровью, но зрительный нерв уцелел. Второй зубец находился в полусантиметре от ствола головного мозга по всему основанию черепа под твердой мозговой оболочкой и попал в заднюю черепную ямку. После его извлечения 53-летний мужчина потерял 700 миллилитров крови за пять минут.

«Врачи осторожно говорят, что серьезная травма, похоже, обойдется практически без последствий. <…> Скорее всего, только останется сниженным зрение правого глаза», - сообщила пресс-служба министерства.

Мужчина получил травму во время конфликта на стоянке. Знакомый воткнул ему вилы в голову. Следком возбудил уголовное дело.

Уголовное дело Здравоохранение Медицина
16 ноября 2023, 14:18
Шестнадцать объектов здравоохранения открыли в Москве с начала года
Сайт мэра и правительства Москвы
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В Москве за 10 месяцев 2023 года ввели в эксплуатацию 16 новых медицинских учреждений общей площадью 159,2 тысячи квадратных метров. Об этом сообщил заместитель мэра столицы Андрей Бочкарев.

Это количество в два раза больше, чем в прошлом году, когда в Москве ввели 76 тысяч квадратных метров медучреждений.

«Такие высокие темпы строительства и реконструкции позволяют москвичам получать качественную врачебную помощь в шаговой доступности от дома», - отметил заммэра.

В столице появились одна детская, три детско-взрослых и пять взрослых поликлиник. К уже существующим зданиям добавили две пристройки. В общей сложности эти клиники смогут принимать пять тысяч человек за смену.

Москвичей также пригласили посетить Боткинскую больницу. Там проведут экскурсии в нескольких отделениях, включая урологическое отделение и новый флагманский центр.

Здравоохранение Больницы Москва 2023 Андрей Бочкарев
16 ноября 2023, 10:37
Москвичей пригласили на экскурсии в Боткинскую больницу
Сайт мэра и правительства Москвы
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Боткинская больница с вековой историей примет всех желающих на экскурсию в период с 23 по 29 ноября. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Все, что нужно для посещения, - предварительно зарегистрироваться и не опаздывать», - пояснила она.

Москвичи увидят новый флагманский центр и урологическое отделение, смогут ознакомиться с высокотехнологичным оборудованием, посетить гибридную операционную, триажный пост, реанимационный зал и другие помещения. Кроме того, гостям покажут выставку медицинской формы и они смогут сделать снимки в фотозоне.

Посетителей будут разделять на группы по 20 человек. Экскурсии проведут медработники и специалисты центров госуслуг.

Подобные экскурсии уже проходили в больнице имени Филатова. В них приняли участие 11 тысяч человек.

Ранее стало известно, что в «Сколкове» в 2025 году откроется новый лечебного-диагностический комплекс Московской городской онкологической больницы (МГОБ) № 62. Его строительство уже началось.

Здравоохранение Больницы Экскурсии Москва 2023 Анастасия Ракова

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