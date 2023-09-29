Что поможет справиться с вирусами осенью

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В Новосибирской области школьников начали отправлять на дистанционное обучение из-за распространения ОРВИ и гриппа, сообщило издание «Сибкрай.ru». Также, согласно данным оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, с началом осени в России резко выросла заболеваемость COVID-19.

Что делать при первых симптомах При первых признаках ОРВИ, гриппа и коронавируса важно сразу обратиться за квалифицированной медицинской помощью. В таких случаях врач может назначить противовирусные препараты широкого спектра, например, на основе умифеновира.

Исследование АРБИТР подтвердило его эффективность при ОРВИ и гриппе. Противовирусные препараты эффективны в том числе при профилактике после контакта с заболевшим.

По словам доктора биологических наук заведующей лабораторией экспериментальной вирусологии Научно-исследовательского института вакцин и сывороток имени И. И. Мечникова РАН Ирины Леневой, для профилактики и снижения риска инфицирования ОРВИ и коронавирусом можно использовать такой препарат, как «Арбидол», действующее вещество которого - умифеновир.

«В случае возникновения заболевания он способствует более легкому течению с быстрым выздоровлением, снижая риск развития осложнений», - отметила Ленева.

Помощь в период распространения COVID-19 Российские ученые проанализировали течение респираторных инфекций - гриппа, ОРВИ, коронавируса - в период пандемии в рамках исследования ЭГИДА-2020 , охватившего 17 регионов страны. Специалисты изучили более тысячи историй болезней пациентов c лабораторно подтвержденным COVID-19 легкой или среднетяжелой степени.

Ученые пришли к выводу, что применение умифеновира способствовало снижению продолжительности симптомов, в том числе озноба, слабости и кашля, а также интоксикационного и катарального синдромов, в сравнении с пациентами, не получавшими противовирусную терапию.

Буквально в прошлом месяце в ведущем международном научном журнале Immunity Inflammation and Diseases вышла статья китайских ученых, в которой подробно рассказывается про преимущества умифеновира - этиотропного противовирусного препарата, обладающим широким спектром действия в отношении возбудителей ОРВИ, вирусов гриппа А и В, нового штамма коронавируса. Препарат обладает прямым противовирусным действием, воздействуя направленно на вирусы, не затрагивая иммунитет человека.

«„Арбидол“ блокирует широкий спектр вирусов за счет комплексного механизма действия. В первую очередь он перекрывает вирусу вход в клетку», - рассказала «Ленте.ру» доктор медицинских наук, профессор кафедры фармакологии ПМГМУ имени И. М. Сеченова Елена Карева.

Как и в случае с антибиотиками, нужно соблюдать курс приема противовирусных - это поможет избежать осложнений.

Перед приемом любого препарата необходимо проконсультироваться с врачом и прочитать инструкцию. Применять лекарственные средства можно исключительно по показаниям, указанным в инструкциях, которые утверждены в установленном порядке.