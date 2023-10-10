Число заболевших COVID-19 за неделю сократилось в Москве

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В Москве выявили 3622 случая COVID-19, что на 571 меньше, чем неделей ранее. Умерло пять человек.

Всего с 2 по 8 октября госпитализировали 621 человека с коронавирусом, что на 34 пациента больше, чем в предыдущую неделю. Количество выздоровевших увеличилось на 651. Их общее число составило 4162 человека.

Ранее ВОЗ призвала привиться от гриппа и коронавируса как можно быстрее. В организации объяснили, что в осенне-зимний период всегда наблюдается резкий рост распространения респираторных инфекций.