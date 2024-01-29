Число операций по борьбе с ожирением в России увеличилось на 172%

По словам главы Центра бариатрической медицины ФМБА в Ростове-на-Дону Максима Бурикова, бариатрия занимается лечением ожирения. Назначенные такие пациентам операции - это не эстетическое вмешательством, а борьба с весом, когда индекс массы тела достигает 40.

На этом этапе в организме человека происходят гормональные нарушения, вследствие которых похудеть естественным путем уже не получается. После бариатрической операции пациенты теряют до 35% от общей массы тела, то есть порядка 70% лишнего веса. При этом более 80% пациентов, которым провели такую операцию - женщины.

По данным бариатрического реестра, в 2021 году самой популярной операцией была резекция желудка. Далее - гастрошунтирование и метод SADI, при котором тонкую кишку исключают из процесса пищеварения.

За последние 10 лет в России вдвое увеличилось число пациентов с ожирением. Такой диагноз ставят не только взрослым, но и детям до 14 лет.