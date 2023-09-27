Четвертый медсервис на основе ИИ разработали в Москве
В Москве представили новый комплексный сервис искусственного интеллекта (ИИ), использующий компьютерную томограмму органов грудной клетки для одновременного выявления нескольких заболеваний. Это четвертое комплексное решение от отечественных разработчиков, сообщила исполняющая обязанности заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, появление такого сервиса стало результатом развития отечественного рынка интеллектуальных разработок в медицинской сфере. Он позволит автоматизировать рутинные задачи врачей и дать им больше времени для анализа результатов исследований пациентов.
Новая нейросеть способна распознавать признаки восьми патологий при исследовании грудной клетки, включая рак легкого, пневмонию, остеопороз позвоночника, аневризму аорты и легочную гипертензию.
«Сегодня в Москве около 50 алгоритмов по 23 клиническим направлениям анализируют исследования в режиме реального времени, четыре из которых - комплексные ИИ-сервисы», - отметила Ракова.
Первый комплексный ИИ-сервис начал помогать московским радиологам в 2022 году и в настоящее время ежемесячно обрабатывает около 20 тысяч лучевых исследований. Он способен одновременно распознавать признаки до 10 заболеваний на одной компьютерной томограмме.
Второй комплексный ИИ-сервис появился весной 2023 года, а третий - летом этого года.
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал расходы страны на развитие искусственного интеллекта в 2024 году. В прошлом году объем внутреннего рынка в этой сфере увеличился на 18%.
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