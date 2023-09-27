Четвертый медсервис на основе ИИ разработали в Москве

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По ее словам, появление такого сервиса стало результатом развития отечественного рынка интеллектуальных разработок в медицинской сфере. Он позволит автоматизировать рутинные задачи врачей и дать им больше времени для анализа результатов исследований пациентов.

Новая нейросеть способна распознавать признаки восьми патологий при исследовании грудной клетки, включая рак легкого, пневмонию, остеопороз позвоночника, аневризму аорты и легочную гипертензию.

«Сегодня в Москве около 50 алгоритмов по 23 клиническим направлениям анализируют исследования в режиме реального времени, четыре из которых - комплексные ИИ-сервисы», - отметила Ракова.

Первый комплексный ИИ-сервис начал помогать московским радиологам в 2022 году и в настоящее время ежемесячно обрабатывает около 20 тысяч лучевых исследований. Он способен одновременно распознавать признаки до 10 заболеваний на одной компьютерной томограмме.

Второй комплексный ИИ-сервис появился весной 2023 года, а третий - летом этого года.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал расходы страны на развитие искусственного интеллекта в 2024 году. В прошлом году объем внутреннего рынка в этой сфере увеличился на 18%.

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