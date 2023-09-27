Четвертый медсервис на основе ИИ разработали в Москве

27 сентября 2023, 11:57
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости

В Москве представили новый комплексный сервис искусственного интеллекта (ИИ), использующий компьютерную томограмму органов грудной клетки для одновременного выявления нескольких заболеваний. Это четвертое комплексное решение от отечественных разработчиков, сообщила исполняющая обязанности заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, появление такого сервиса стало результатом развития отечественного рынка интеллектуальных разработок в медицинской сфере. Он позволит автоматизировать рутинные задачи врачей и дать им больше времени для анализа результатов исследований пациентов.

Новая нейросеть способна распознавать признаки восьми патологий при исследовании грудной клетки, включая рак легкого, пневмонию, остеопороз позвоночника, аневризму аорты и легочную гипертензию.

«Сегодня в Москве около 50 алгоритмов по 23 клиническим направлениям анализируют исследования в режиме реального времени, четыре из которых - комплексные ИИ-сервисы», - отметила Ракова.

Первый комплексный ИИ-сервис начал помогать московским радиологам в 2022 году и в настоящее время ежемесячно обрабатывает около 20 тысяч лучевых исследований. Он способен одновременно распознавать признаки до 10 заболеваний на одной компьютерной томограмме.

Второй комплексный ИИ-сервис появился весной 2023 года, а третий - летом этого года.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин назвал расходы страны на развитие искусственного интеллекта в 2024 году. В прошлом году объем внутреннего рынка в этой сфере увеличился на 18%.

Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.

Здравоохранение Технологии Москва 2023 Анастасия Ракова
Россиянам назвали продукты, вредные для метеозависимых
23 октября 2023, 04:22
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Зависимым от изменений погоды людям нельзя есть продукты, которые содержат трансжиры, сахар и соль. Об этом сообщила врач-диетолог Елена Соломатина в беседе с радио Sputnik.

По ее словам, плохое самочувствие при изменении климатических условий часто сопровождается перепадами атмосферного давления. В большинстве случаев такое происходит у пациентов с определенными болезнями. Эта реакция говорит о нарушении системы адаптации организма к окружающим условиям.

«В основном это бывает связано с сердечно-сосудистыми заболеваниями», - призналась Соломатина.

Эксперт рекомендовала метеозависимым людям соблюдать особенную диету для улучшения самочувствия. Питаться определенным образом следует на постоянной основе.

«Главное, нужно исключить из рациона трансжиры - жареное, копченое, маргарин. Надо исключить продукты с добавленным сахаром, а также изделия из белой муки», - сказала специалист.

Помимо этого Соломатина посоветовала таким людям исключить соль из рациона. Этот продукт задерживает жидкость, из-за чего повышается давление.

Ранее стало известно, как магнитные бури влияют на организм человека. Они могут вызывать слабость, бессонницу и тахикардию.

Еда Болезни Врачи Продукты
Стала известна самая полезная диета для людей старше 55 лет
23 октября 2023, 00:22
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Средиземноморская диета в сочетании с физическими нагрузками положительно влияет на здоровье людей старше 55 лет с ожирением и метаболическим синдромом. Исследование провели ученые из университетской больницы Сон Эспас, работу опубликовали JAMA Network Open.

Особенность средиземноморской диеты заключается в преобладании растительной пищи и полезных жиров их масел, орехов и рыбы. В исследовании приняли участие 1,5 тысячи человек, страдающих ожирением с признаками метаболического синдрома старше 55 лет. Синдром характерен для старшего возраста и проявляется гипертонией, повышенным уровнем сахара в крови.

Выяснилось, что средиземноморская диета и упражнения помогли снизить жировую массу тела, в том числе массу висцерального жира, который повышает риск сердечно-сосудистых заболеваний и расстройств метаболизма. Ученые считают, что такая диета позволяет улучшить состав тела.

Лучшей системой питания в современном мире можно назвать средиземноморскую диету, богатую большим количество рыбы и овощей, подтвердила врач-диетолог Наталья Егоренкова. Такой рацион поможет не только сбросить вес, но и поддержать здоровье всего организма.

Исследования Болезни Врачи Ученые Диеты
Врач-гастроэнтеролог назвала самые полезные для кишечника продукты
22 октября 2023, 02:19
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Кокосы и мята способствуют улучшению пищеварения. Об этом сообщила врач-гастроэнтеролог Александра Алисова в беседе с «МедикФорум».

По ее словам, ключевая часть пищеварения происходит в кишечнике. Именно там содержится 70% клеток, вырабатывающих необходимые антитела. Живущие в нем бактерии расщепляют клетчатку и создают витамины, необходимые человеческому организму. По этой причине важно следить за здоровьем ЖКТ.

Алисова отметила, что наиболее полезными продуктами для кишечника являются кокосы, мята и ягоды. Включение их в рацион позволит предотвратить нарушение обмена веществ и защитит от запоров, вздутия живота и рака толстой кишки.

«Кокосы помогают усваивать питательные вещества и, как показали исследования, особенно полезны при заболеваниях в кишечнике и вокруг него. Мята обладает спазмолитическими свойствами, что делает ее идеальной для облегчения синдрома раздраженного кишечника», - заявила эксперт.

Гастроэнтеролог объяснила, что ягоды являются одними из самых важных продуктов для здоровья ЖКТ. В одной чашке содержится около восьми граммов клетчатки. Это примерно четвертая часть ежедневной потребности в этом компоненте.

Ранее врач-нутрициолог Валентина Куснуева заявила, что мята ускоряет метаболизм и способствует похудению. Помимо этого продукт помогает улучшить настроение и избавиться от головной боли.

Еда Болезни Врачи Продукты
Россиянам объяснили зависимость инсультов и инфарктов от магнитных бурь
21 октября 2023, 23:44
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Магнитные бури могут существенно повлиять на здоровье человека. Об этом сообщила врач-невролог Екатерина Демьяновская в беседе с RT.

Она отметила, что природные явления оказывают действия на нервную систему, а метеочувительность относят к проблемам с вегетативной нервной системой.

«Метеорологические факторы запускают минимальные изменения в организме, которые влияют на вегетативную нервную систему», - заявила эксперт.

По словам специалиста, даже здоровый человек во время солнечных затмений или геомагнитных бурь может ощутить повышенную тревожность, необъяснимый стресс, острую чувствительность к боли и другим внешним факторам. Также перемены геомагнитного поля отражаются на тонусе сосудистой стенки и свертываемости крови.

«Они способны замедлять кровоток в капиллярах, повышать внутрисуставное, внутриглазное и внутричерепное давление», - сказала невролог.

По этой причине во время геомагнитной бури особенно чувствительные граждане жалуются на пониженное или повышенное артериальное давление, головную боль, головокружения, неприятные ощущения в глазах и суставах.

«Подсчитано, что приблизительно 70% инсультов, гипертонических кризов и инфарктов происходит именно в период геомагнитных бурь», - сказала Демьяновская.

Ранее врач-психиатр Пушкинской больницы Елена Солодилова рассказала, как бороться с тревожностью. По ее словам, важно тренировать позитивное мышление и внимательно относиться к своим эмоциям и чувствам.

Болезни Врачи Космос

Новости по теме