19 мая 2024, 11:10

Четкая и бесперебойная работа. Мишустин поздравил работников фармотрасли с праздником

РИА «Новости»
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Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов фармацевтической отрасли с профессиональным праздником. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

Труд представителей этой сферы имеет большое значение для России и миллионов жителей страны. Благодаря работникам фармотрасли развивается индустрия и сохраняется здоровье населения.

«Сегодня мы чествуем ученых, провизоров, работников исследовательских и клинических центров, фармацевтических предприятий и аптек», - сказал Мишустин.

Несмотря на внешние ограничения, отрасль эффективно отвечает на вызовы времени и обеспечивает лекарственную безопасность. Меры поддержки правительства помогают открывать в регионах современные лаборатории и вводить в строй высокотехнологичные предприятия. Мишустин пожелал сотрудникам отрасли новых успехов и научных открытий.

Михаил Мурашко сохранил пост министра здравоохранения в новом составе правительства. Он вошел в кабмин в 2020 году, в 2022-м занимался вопросами логистики препаратов на фоне западных санкций.

Праздники Здравоохранение Работа Михаил Мишустин
19 мая 2024, 10:00
Можно есть каждый день. Россиянам напомнили о пользе первых блюд
Freepik
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Родители, бабушки и дедушки постоянно рассказывали детям о пользе супов. В 90-х популярность первых блюд упала. Утверждалось, что они якобы содержат много углеводов. Современные диетологи уверены — супы настолько полезны, что их можно есть каждый день, сообщил проект Роспотребнадзора «Здоровое питание».

Родители, бабушки и дедушки постоянно рассказывали детям о пользе супов. В 90-х популярность первых блюд упала. Утверждалось, что они якобы содержат много углеводов. Современные диетологи уверены - супы настолько полезны, что их можно есть каждый день, сообщил проект Роспотребнадзора «Здоровое питание».

Первые блюда представляют собой сбалансированный набор белков, жиров и углеводов, витаминов и минералов. Польза супа зависит от его ингредиентов. Вареные овощи и мясо, жидкая консистенция блюда подготавливают желудок к приему более тяжелой пищи.

После отваривания продуктов белки лучше усваиваются. К другим полезным свойствам относятся быстрое утоление голода, нормализация давления, улучшение самочувствия и общего тонуса, восстановление баланса жидкости в организме.

Чтобы сохранить максимум полезных веществ, супы нужно варить на втором бульоне, снимать жир, солить после закипания воды, использовать специи и травы, варить на слабом огне, не накрывая крышкой.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали, как выбрать свинину для шашлыка. Эксперты посоветовали остановиться на свежем или охлажденном мясе.

Питание Роспотребнадзор Продукты
18 мая 2024, 05:27
Ученые нашли способ предсказывать деменцию за 12 лет до ее возникновения
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Снижение зрительной чувствительности может говорить о скором развитии деменции. Об этом сказано в исследовании, опубликованном в издании ScienceAlert.

Согласно исследованию, замедленная реакция на визуальные стимулы - симптом ранней стадии деменции. Появиться он может за 12 лет до активного проявления болезни.

Ученые в течение нескольких лет наблюдали за группой из более чем 8000 человек. К данному моменту деменция развилась у 537 испытуемых.

В начале исследования все участники выполнили тест на зрительную чувствительность - наблюдали за движущимся треугольником. Те, кто медленно реагировал на зрительный стимул, в будущем страдали от деменции.

Ученые объяснили эту взаимосвязь действием токсичных амилоидных бляшек, которые влияют на части мозга, ответственные за зрение.

Ранее заслуженный врач России Александр Мясников рассказал, что сидячая работа вредна для здоровья, сокращает срок жизни и повышает шанс деменции.

Исследования Болезни Врачи Ученые
17 мая 2024, 08:17
Добавление ароматизаторов в жидкости для вейпов запретят
Unsplash
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В России могут запретить жидкости для вейпов с ароматизаторами, пищевыми добавками и биологически активными веществами. Проект распоряжения правительства разработал Минздрав, сообщил «Коммерсант».

Правом запрещать выпуск в обращение веществ, которые могли бы повысить привлекательность никотинсодержащей жидкости, безникотиновой жидкости и растворов никотина, кабмин наделили год назад. В предложенный Минздравом проект распоряжения включили запрет на пищевые добавки и ароматизаторы, БАДы, экстракты лекарственных растений, сахара, вкусоароматические и разрешенные к использованию в косметике вещества.

В черный список попадут также производные никотина, органические кислоты, алкалоиды табака, этиловый спирт, лакрица, какао-бобы, аммоний, аммиак и вещества с бета-карболином. По оценкам авторов инициативы, после введения ограничений в продаже останутся только жидкости для вейпов с никотином, глицерином дистиллированным и пропиленгликолем.

Кроме вейпов в России решили ограничить продажу энергетических напитков. Володин анонсировал запрет на их реализацию детям и в большой таре.

Курение Законы Бизнес Правительство РФ
15 мая 2024, 08:52
В России запретят продажу энергетиков детям и в большой таре
Unsplash
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В Госдуму внесли законопроект о запрете продажи энергетических напитков несовершеннолетним. Председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин в своем Telegram-канале призвал принять его предстоящим летом.

«Необходимо до августа выйти на принятие этого важного решения, которое позволит защитить здоровье наших детей, остановить распространение вредных привычек среди молодежи», - заявил он.

Законопроект внесли члены всех думских фракций. Они предложили на федеральном уровне запретить розничную продажу безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним. Володин уточнил, что до сих пор такое ограничение вводили лишь власти отдельных регионов. По его словам, энергетики потреблял каждый четвертый россиянин, в том числе 53,2% молодых людей в возрасте 18–24 лет и 49,7% в группе 25–29-летних.

Депутаты призвали также запретить сбыт энергетиков в тарах объемом более 500 миллилитров. Володин назвал употребление энергетиков опасной тенденцией. Он напомнил, что высокие дозы этих напитков повышали риск гипертонии, ишемической болезни сердца и диабета.

В 2020 году депутаты Алтайского краевого законодательного собрания предлагали запретить продажу энергетиков несовершеннолетним по всей России. Однако специалисты заявляли, что инициатива может нарушить закон «О защите конкуренции».

Дети Здравоохранение Законы Госдума РФ Магазины Бизнес

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