04 ноября 2024, 21:27

«Человек перестает ходить». Россиян предупредили о последствиях вируса Коксаки

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Туристы подхватили в Турции инфекцию, вызванную вирусом Коксаки. Аналогичный диагноз уже нескольким пациентам поставили российские врачи. Врач-терапевт высшей квалификации, директор Центра иммунокоррекции Людмила Лапа рассказала 360.ru, чем опасно заболевание и как его распознать.

Врач заявила, что Коксаки особенно опасен для взрослых в возрасте от 50 лет. Иммунная система детей работает хорошо, особенно если им еще нет 12 лет.

Лечение инфекции По словам Лапы, она уже сталкивалась с Коксаки. Она сообщила, что у инфицированных развились сильнейшая миастения центрального генеза и потеря соединительной ткани. Пациенты быстро потеряли мышечные запасы.

«Буквально за два года человек перестает ходить, не может он. Его усаживают в кресло. Он живет, принимает терапию определенную - и противовирусную, от миастении гормональную, нестероидную терапию. Но он очень быстро перестает ходить», - сказала она.

Лапа сообщила, что схема лечения зависит от того, как работает иммунная система отдельно взятого человека.

Больным Коксаки потребуется мощная и длительная противовирусная, детоксикационная и гормональная терапия. При этом, по словам собеседницы 360.ru, важно не затягивать с диагностикой и лечением.

Симптомы Коксаки «Вирус Коксаки передается, как все вирусы, воздушно-капельным путем. Первые симптомы - это огромная слабость, высокая температура до 39 градусов и головные боли», - перечислила она.

Сыпь при Коксаки , по словам специалиста, имеет отличительные особенности. В отличие от других, этот вирус проявляется в основном на кожных покровах, а не в горле. Больные покрываются мелкой красной сыпью, которую Лапа сравнила с геморрагиями - скоплениями крови. Она объяснила это тем, что вирус очень быстро проникает в сосуды.

«Но самый главный его признак - это очень сильная мышечная слабость. Человек практически не может ходить, и слабость, усталость такая, что она несравнима с действием никакого другого вируса - ни гриппа, ни COVID-19», - предупредила собеседница 360.ru.

Турция Здравоохранение Болезни Медицина Вирусы человека
31 октября 2024, 18:53
Улыбка на миллион. Почему стоматологические услуги не могут стоить дешево
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Реклама с очень низкими ценами на стоматологические услуги, когда пломбу предлагают поставить всего за тысячу рублей, — маркетинговый ход. Сначала клиентов завлекают приятной стоимостью, а затем обдирают как липку. Стоматолог, челюстно-лицевой хирург, имплантолог Вероника Мелехова рассказала в интервью 360.ru, как не попасться на удочку недобросовестных клиник.

«Придя в клинику, вы никогда не найдете такую цену, потому что здесь не включено ничего, кроме как просто поставить пломбу. Но нам нужна анестезия, необходимо работать с увеличением, надо использовать качественные материалы разной плотности, разного оттенка. Важно иметь кисточки с красками, чтобы покрасить пломбу идеально. И, соответственно, такая пломба уже не может стоить тысячу», - предупредила врач.

Задача некоторых клиник, отметила стоматолог, особенно в эконом-сегменте, - это привлечь пациентов вкусной ценой, а дальше подключается работа опытных менеджеров-кураторов для того, чтобы продать дополнительные услуги, и цена этой пломбы уже выходит в 10 и более тысяч рублей. По мнению Мелеховой, это недобросовестное отношение к пациенту.

Стоматолог добавила, что качественный имплант или протез не может стоить дешево.

«Поэтому не нужно пациентам вестись на вкусную и красивую цену, и нужно на берегу узнавать, что туда входит и что не входит, потому что потом пациенты, к сожалению, будут неприятно удивлены в клиниках, которые заманивают именно ценой», - подчеркнула собеседница 360.ru.

Также в договоре важно читать мелкий шрифт. Там тоже могут прописывать дополнительные услуги, которые не включены в «рекламную стоимость».

Ранее стоматолог Николай Ожерельев рассказал о пользе жевательной резинки. Оказалось, что она укрепляет здоровье эмали, а также помогает вымыть кусочки еды между зубов.

Реклама Врачи
30 октября 2024, 19:30
«Третьи сутки самые сложные». Хирург Frau Klinik — о жалобе пациентки после пластики
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
После пластической операции нельзя ожидать результата раньше, чем через полгода. Об этом 360.ru рассказала ведущий пластический хирург клиники Frau Klinik Мария Егорова, которая «изуродовала» лицо жительнице Камчатки.

Россиянка решилась на блефаропластику за 620 тысяч рублей в Москве, но из-за сильной натяжки века у нее образовался бугорок на лице.

«Пациентка обратилась ко мне с запросом на проведение операции по омоложению глаз. Я разъяснила возможные осложнения, нежелательные эффекты и особенности реабилитации. И самое главное, что желаемый результат стоит ждать не раньше шести месяцев. Пациентка также была ознакомлена с медицинской документацией, в которой все эти моменты еще раз отражены в письменной форме», - рассказала доктор.

Однако уже на третьи сутки пациентка, по словам медика, проявляла агрессивную взволнованность «сложным» восстановлением, «тяжелой» реабилитацией и наличием синяков.

«На мои повторные разъяснения пациентка не реагировала. Хотя, между тем, во всех соцсетях я не устаю говорить о том, что третьи сутки самые сложные и визуально нелицеприятные», - пояснила собеседница 360.ru.

В данный момент идут 19-е сутки после операции, отметила хирург. По ее словам, на этом этапе, как бы пациент не хотел, он не может пройти полный путь реабилитации и не испытывать никакого дискомфорта.

«Нужно помнить, что пластическая хирургия, хоть и создана творить красоту, такая же хирургия со всеми рисками и сложностями, как кардио-, нейро-, общая и любая другая», - заключила Егорова.

Ранее пластический хирург и кандидат медицинских наук Владимир Зленко рассказывал, что блефаропластика эффективна при возрастных изменениях в области вокруг глаз. Такая процедура является одной из самых часто востребованных. Во время операции врач делает разрезы на верхних или нижних веках, чтобы подтянуть кожу, убрать жировые грыжи или даже просто изменить разрез глаз.

Врачи Пластические операции Красота
30 октября 2024, 10:47
«Лотосовые роды» набирают популярность в России. В Москве за такие просят 200 тысяч рублей
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Спрос на «лотосовые роды» вырос в России на 30%. При таком способе младенцам не отрезают пуповину, а ждут, когда она сама отсохнет. Об это сообщил Telegram-канал Shot.

«Лотосовые роды» предлагают частные клиники. Детей оставляют соединенными с плацентой на «необходимый» период времени - это может длиться от нескольких часов до 10 дней. Таким образом у младенца якобы снижается агрессия и появляется связь с космосом.

Практика «лотосового рождения» появилась на Бали в 1995 году. Позже ее стали применять во всем мире, теперь мода добралась до России. Московские клиники предлагают провести такие роды примерно за 200 тысяч рублей.

Заслуженный врач России Юрий Серебрянский назвал процедуру очень опасной для малышей. Он напомнил, что даже звери перегрызают пуповину. У ребенка может начаться гнойное воспаление при «лотосовых родах».

Гинеколог Виктория Некрасова ранее предупредила о рисках при кесаревом сечении. У роженицы могут начаться послеоперационные инфекции и воспаления.

Дети Врачи
27 октября 2024, 20:19
Врач предупредил о смертельной опасности даже маленьких папиллом
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Такие доброкачественные новообразования, как папилломы, со временем могут переродиться в злокачественные и вызвать рак. Врач-дерматовенеролог Рина Урзаева в беседе с сайтом ufatime.ru посоветовала удалять даже самые маленькие бородавки.

Папилломы, по ее словам, чаще всего доставляют пациентам лишь дискомфорт. Они выглядят как узелки на тонком основании и появляются на коже и слизистых. Урзаева сообщила, что бородавки возникают из-за вируса папилломы человека (ВПЧ), поэтому лечатся хирургически и приемом противовирусных препаратов.

«Из-за вирусной природы очень высок риск заражения и перерождения в злокачественные образования», - сказала она.

Доктор посоветовала удалять любые, даже самые маленькие папилломы. Урзаева напомнила, что сделать это можно лазером или методом криодеструкции.

Онколог Сергей Анпилогов назвал ВПЧ, из-за которого появляются папилломы, главной причиной развития рака шейки матки. Вирус передается половым путем.

Болезни Медицина Онкология

Новости по теме