24 ноября 2023, 18:10

Центр женского здоровья откроют на юго-западе Москвы

Сайт мэра и правительства Москвы
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Центр женского здоровья Городской клинической больницы № 31 имени Савельевой откроется в Москве 11 декабря. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, центр заложит фундамент для сети современных медицинских учреждений, предоставляющих женщинам специализированную помощь на протяжении всей жизни. Подобные центры вытеснят небольшие и разрозненные женские консультации с морально и физически устаревшей инфраструктурой.

«Внедрение нового стандарта планируем завершить в течение ближайших нескольких лет», - добавил мэр.

Для новорожденных в реанимационном и интенсивном отделениях установили инновационные кувезы-трансформеры, имитирующие условия в утробе матери, и поставили комфортабельные кресла для мам.

Кроме того, отделение патологии новорожденных оборудовали передовой аппаратурой, подходящей для ухода за детьми весом от 500 граммов.

В здании центра также появятся молочная кухня, палаты круглосуточного пребывания, зоны для отдыха родителей и лаборатория.

Ранее в женских консультациях в Москве появились дежурные врачи.

Здравоохранение Больницы Сергей Собянин Москва 2023
24 ноября 2023, 10:06
Демографы и репродуктологи указали чиновникам на последствия запрета абортов
РИА «Новости»
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Запрет абортов в России начали обсуждать на государственном уровне. Специалисты из области медицины и демографии заявили, что рождаемость невозможно повысить таким способом. Научный сотрудник Института экономической политики имени Гайдара Игорь Ефремов заявил РБК, что ограничения приведут к росту младенческой смертности и проведению домашних операций.

«Могут распространиться опасные для жизни и здоровья женщин практики провоцирования выкидышей, нелегальных искусственных абортов, также может вырасти младенческая смертность от внешних причин», - заявил он.

Проблема большого числа абортов, по словам Игоря Ефремова, в России не стоит. Менее 10% беременностей оканчивались прерыванием, причем в статистику внесли не только процедуры по собственному желанию - к ним добавили выкидыши, аборты по медицинским показаниям и другие случаи. Каждый год количество таких процедур сокращалось на 10 тысяч.

Он заявил, что аборты и повышение рождаемости не связаны между собой. Специалист допустил, что в первый год после запрета родится на несколько десятков тысяч больше детей. Но этот эффект нивелирует резкое снижение рождаемости в последующие два-три года. Игорь Ефремов призвал заняться просвещением людей и сделать контрацептивы доступнее.

Президент Российской ассоциации репродукции человека доктор медицинских наук Владислав Корсак напомнил, что в России уже запрещали аборты и это привело к очень негативным последствиям: женщины становились бесплодными или умирали после подпольных процедур. Он раскритиковал чиновников за такие идеи. По словам специалиста, запрет могли предложить только далекие от медицины люди, которым не грозит ответственность за такие решения.

В других странах учли прошлый опыт и, наоборот, развернули законодательство в пользу легализации абортов, заявил демограф Игорь Ефремов. Обратное произошло только в США и Польше , но рождаемость в них продолжила снижаться.

В Госдуме обсудили запрет абортов в частных клиниках. Депутат Дмитрий Гусев рассказал о жарких спорах по этому поводу. РПЦ предложила также сократить срок прерывания беременности с 12 до восьми недель.

Запрет абортов в России начали обсуждать на государственном уровне. Специалисты из области медицины и демографии заявили, что рождаемость невозможно повысить таким способом. Научный сотрудник Института экономической политики имени Гайдара Игорь Ефремов заявил РБК , что ограничения приведут к росту младенческой смертности и проведению домашних операций.

Дети Здравоохранение Медицина
24 ноября 2023, 02:51
Врач рассказал, почему нельзя часто есть пельмени
РИА «Новости»
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Любителям покупных пельменей лучше ими не увлекаться, чтобы избежать проблем с сердцем. Об этом главный диетолог Московского департамента здравоохранения Антонина Стародубова рассказала в беседе с «Москвой 24».

Врач обратила внимание на то, что пельмени в классическом варианте довольно калорийны. В 100 граммах этого блюда содержится 289 килокалорий. Кроме того, в покупных пельменях обычно много соли и насыщенных жирных кислот.

Также Стародубова напомнила, что пельмени становятся еще более калорийными при их обжаривании или добавлении к ним различных жирных соусов, например, майонеза. В совокупности все это может спровоцировать проблемы с сердцем и сосудами.

При этом диетолог призвала не отказываться полностью от этого блюда, а достаточно просто не забывать про меру. Время от времени можно позволять себе съедать стандартную порцию пельменей в 200-250 граммов.

Специалисты Роскачества проверили 20 популярных в России торговых марок замороженных пельменей и нашли в них патогенные бактерии и сою, не заявленные на упаковке.

Еда Болезни Врачи
23 ноября 2023, 08:56
Пациентам московских онкологических центров стали по-новому выдать рецепты
Сайт мэра и правительства Москвы
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Пациенты московских центров амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), которым положена долгая лекарственная терапия, теперь смогут получить рецепты на срок от двух месяцев до года. Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Врачи выписывают их тем, кто стоит на диспансерном учете и по состоянию здоровья нуждается в гормональной терапии. Пациентам больше не придется ежемесячно посещать медучреждение, чтобы получить новый рецепт или продлить старый.

Заместитель руководителя департамента здравоохранения города Москвы Саида Гаджиева рассказала, что лечение пациентов с тяжелым диагнозом зачастую требует большого срока и комплекса методов и подходов. Например, пациенты с раком молочной железы часто проходят продолжительный курс терапии гормональными средствами.

«Теперь они могут получить длительные рецепты на такие препараты от двух месяцев до года. Эта возможность позволяет избежать лишних посещений, снижает нагрузку на врачей и освобождает время для обращений пациентов по другим поводам», - подчеркнула Гаджиева.

Она отметила, что в московских центрах амбулаторной онкологической помощи выписали уже свыше трех тысяч таких рецептов. При этом, как и раньше, пациент может записаться на прием к врачу при изменении самочувствия.

Показания к курсу терапии выясняют после окончания радикального лечения. Пациент может взять препарат для длительного применения в аптеке в том количестве и на то время, которые указаны в рецепте. Возможность получить лекарство на новый период открывается за семь календарных дней до того, как оно закончится у пациента.

Ранее диетолог назвал восемь продуктов, которые снижают риск развития рака.

Болезни Рак Онкология Москва 2023
23 ноября 2023, 05:47
Врач рассказал, о чем говорят сухость и трещины на стопах
Unsplash
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При нехватке макроэлементов в организме на коже стоп могут начать появляться трещины. Также возможна ее сухость, предупредила в разговоре с  «Газетой.ru» дерматовенеролог, врач-косметолог Центральной поликлиники на Басманной ЦКБ РЖД-Медицина Елена Юцмюц.

По ее словам, трещины на стопах могут говорить о дефиците йода в организме. При его недостатке появляется гипоксия - нарушение кровоснабжения тканей стоп.

«В холодное время года именно этот симптом особенно заметен: пятки сохнут гораздо сильнее. Однако важно помнить, что препараты йода без назначения врача не принимаются», - подчеркнула Юцмюц.

Она посоветовала добавить в рацион йодсодержащую соль, а также пить комплексы витаминов с йодом. Еще сухость кожи стоп может быть сигналом о дефиците жирорастворимого витамина А. Врач порекомендовала использовать для увлажнения крема с витаминами D и А. Можно применять и питательные кремы с мочевиной в составе. Найти их можно в любой аптеке.

При нехватке макроэлементов в организме на коже стоп могут начать появляться трещины. Также возможна ее сухость, предупредила в разговоре с «Газетой.ru» дерматовенеролог, врач-косметолог Центральной поликлиники на Басманной ЦКБ РЖД-Медицина Елена Юцмюц.

Болезни Врачи

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