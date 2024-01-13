13 января 2024, 12:36

Быстрое старение и плохие нервы. Россиян предупредили о неочевидной опасности горячих батарей

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Блага цивилизации не всегда идут на пользу человеку. Горячие батареи, полы с подогревом и слишком сухой воздух могут привести к болезням. Подробно об этом рассказал врач Павел Бережанский в беседе с «Аргументами и фактами».

Проблема жарких батарей и сухого воздуха особенно актуальна в отопительный сезон. В условиях повышенной температуры в помещении пересушенная оболочка рта и носа становится более восприимчивой к аллергенам. Последние в свою очередь из-за сухости не оседают на пол, а летают в воздухе. Из-за горячих батарей может развиваться астма, бронхит и другие болезни дыхательных путей.

В таких условиях сохраняется постоянное чувство жажды. Недостаточная влажность воздуха приводит к сухости кожи и ускоряет старение. В перегретой комнате ухудшается качество сна, а его дефицит бьет по иммунной и нервной системам. Также обостряются хронические недуги.

Идеальная температура воздуха для сна - 17-20 градусов. Днем оптимально прогревать помещение до 22 градусов. Влажность воздуха должна составлять не менее 50-60%.

Терапевт Ксения Иванова ранее тоже предупредила об опасности отопительного сезона для людей с хроническими болезнями. Чтобы избежать осложнений, необходимо проводить влажную уборку и избегать резких перепадов температур.

Болезни Врачи
13 января 2024, 12:52
Грипп — это серьезно. Врач назвал простую меру защиты детей от опасной инфекции
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Специалисты Роспотребнадзора не исключили рост заболеваемости гриппом в России зимой. Эту инфекцию нельзя недооценивать — она особенно опасна для детей, предупредил инфекционист Александр Дмитриев в интервью «Российской газете».

Специалисты Роспотребнадзора не исключили рост заболеваемости гриппом в России зимой. Эту инфекцию нельзя недооценивать - она особенно опасна для детей, предупредил инфекционист Александр Дмитриев в интервью «Российской газете».

По его словам, дети находятся в зоне риска в период распространения гриппа. Инфекция настолько опасна для растущего организма из-за незрелости иммунной системы. У детей из-за гриппа чаще развиваются такие осложнения, как синуситы, отиты и пневмония.

«Быстрое развитие таких тяжелых состояний также связано с несовершенством иммунной системы», - отметил врач.

Дмитриев назвал простую меру защиты от заражения гриппом. Перед началом зимнего сезона детей нужно вакцинировать. Не менее важно сбалансированное питание, качественный сон и умеренные физические нагрузки. Все эти факторы помогут укрепить иммунитет ребенка. При первых признаках гриппа и ОРВИ следует сразу же обратиться к врачу.

Ранее россиян предупредили о вспышке неизвестного вируса , который вызывает высокую температуру и странные сны. Для нормализации состояния врачи рекомендуют обильное питье, жаропонижающие средства и правильное питание.

Дети Грипп Врачи Роспотребнадзор
13 января 2024, 02:53
Ученые выяснили, какой напиток защищает от Альцгеймера и Паркинсона
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Регулярное употребление кофе снижает риски болезней Паркинсона и Альцгеймера. К такому выводу пришла группа итальянских неврологов из университетов Фоджи и Бари, опубликовавших статью в научном журнале Neural Regeneration Research.

Ученые отметили, что содержащиеся в кофе активные соединения способствуют защите нервных клеток. В ограниченных дозах напиток имеет профилактический и даже лечебный характер: в краткосрочной перспективе кофеин способен поднять настроение и снизить время реакции, а в долгосрочной - спасти от поражений нервной системы.

Специалисты подчеркнули, что кофе снижает риск болезни Паркинсона на 29%, так как состав напитка улучшает моторику и когнитивные способности. Они заявили, что кофе можно использовать как для предотвращения недуга, так и для борьбы с его симптомами, включая самый серьезный - тремор.

Влияние кофе на болезнь Альцгеймера еще более велико: ученые предполагают, что риск снижается на 65%, однако эксперименты в этом направлении продолжаются.

Ранее сомнолог Рекс Исапа рассказал, в какое время лучше всего пить кофе.

Кофе Болезни Ученые
12 января 2024, 09:33
Психологические консультации включили в базовую программу ОМС
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Консультации медицинских психологов внесли в базовую программу обязательного медицинского страхования. Об этом сообщило издание «Ведомости».

Нововведения перечислили в программе госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи на 2024–2026 годы. Правительство уже утвердило этот документ.

Обратиться к психологу по ОМС смогут состоящие на диспансерном учете пациенты, а также ветераны боевых действий и женщины в период беременности, родов и в послеродовой период.

В список заболеваний, при которых россияне получат возможность пройти психологические консультации, вошли хронические вирусные гепатиты B и C, сердечная недостаточность, ВИЧ, новообразования, алкогольный цирроз печени, заболевания с нарушением формирования пола и другие.

Ранее зампред правительства Татьяна Голикова заявила, что с 2024 года работающие россияне в рамках ОМС будут проходить обязательную диспансеризацию. Ее смогут проводить как медицинские подразделения в компаниях, так и отдельные медорганизации.

Беременность Ветераны Женщины ВИЧ Медицина психология
11 января 2024, 15:32
Пункты обогрева и медпомощь. Иммунолог рассказал, как не заболеть при отключенном отоплении
РИА «Новости»
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Аномальные холода сами по себе — испытание для здоровья человека, а при пребоях с отоплением особенно. Иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании «Клиникал Экселанс Груп», специалист по общественному здоровью Николай Крючков рассказал корреспонденту «360» Елене Кононовой о мерах профилактики.

Он заявил, что при первых признаках простуды важно ограничить контакты со здоровыми людьми, чтобы прервать цепочку возможного распространения инфекции. Врач объяснил, что заболевший может не знать наверняка, чем именно заразился - гриппом или чем-то другим.

Теплое помещение В группе риска, по его словам, дети младше трех лет, взрослые старше 65 лет и люди с хроническими заболеваниями. Доктор посоветовал не допускать длительного воздействия холода, хотя бы часть дня проводить в пунктах временного пребывания, не прекращать текущее лечение и своевременно обращаться за медицинской помощью при любых даже относительно легких клинических проявлениях. Николай Крючков заявил, что большое значение имеют также горячее питание и питье.

Пребывание в неотапливаемых помещениях специалист призвал свести к минимуму. Кроме низких температур на людей в них может подействовать сквозняк.

Волшебная таблетка «Рекомендовать что-то кроме нахождения в пунктах временного пребывания хотя бы для людей из групп риска я не могу. По поводу лекарственных препаратов - к сожалению, никаких волшебных иммуномодуляторов в этом случае нет, как многие думают», - сказал он.

Исследований, которые подтвердили бы эффективность таких препаратов, по его словам, нет. Николай Крючков заявил, что можно пить поливитамины, но возлагать на них большие надежды тоже не стоит.

ЖКХ Болезни Медицина ОРВИ

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