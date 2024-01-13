Быстрое старение и плохие нервы. Россиян предупредили о неочевидной опасности горячих батарей

Проблема жарких батарей и сухого воздуха особенно актуальна в отопительный сезон. В условиях повышенной температуры в помещении пересушенная оболочка рта и носа становится более восприимчивой к аллергенам. Последние в свою очередь из-за сухости не оседают на пол, а летают в воздухе. Из-за горячих батарей может развиваться астма, бронхит и другие болезни дыхательных путей.

В таких условиях сохраняется постоянное чувство жажды. Недостаточная влажность воздуха приводит к сухости кожи и ускоряет старение. В перегретой комнате ухудшается качество сна, а его дефицит бьет по иммунной и нервной системам. Также обостряются хронические недуги.

Идеальная температура воздуха для сна - 17-20 градусов. Днем оптимально прогревать помещение до 22 градусов. Влажность воздуха должна составлять не менее 50-60%.

Терапевт Ксения Иванова ранее тоже предупредила об опасности отопительного сезона для людей с хроническими болезнями. Чтобы избежать осложнений, необходимо проводить влажную уборку и избегать резких перепадов температур.