Был «коньякистом». Академик Бокерия признался, что больше 10 лет не пьет алкоголь

Он вспомнил, что родные сначала удивились его решению, но потом приняли это. Также кардиолог обратил внимание на важность трезвости для человека и предупредил беременных женщин, что им ни в коем случае нельзя употреблять спиртное даже в небольших количествах.

«Алкоголь не имеет никакого смысла», - заключил Бокерия.

Ранее академик высказал свое мнение о том, должны ли взаимодействовать между собой врачи из разных стран. Кардиолог заявил, что специалистам следует налаживать контакты и делиться опытом.

Бокерия признался, что уже 10 лет не притрагивается к алкоголю.

«Честно могу сказать, что водку я пил несколько раз в жизни всего. Небольшой период я был „коньякистом“ определенного сорта коньяка. Но уже больше 10 лет я не употребляю никакой алкоголь», - отметил он.

Академик добавил, что он выработал для себя ряд правил, в том числе касающихся спиртных напитков. По мнению врача, из-за алкоголя человек теряет свое время и здоровье.

«Для меня время - очень ценный продукт всю жизнь. И я понимал, что это отнимает то самое время. Малого того, что ты три часа сидишь с друзьями, ты же потом не можешь ничего делать», - объяснил Бокерия.