Британские врачи перепутали опухоль на снимке с компьютерной ошибкой. Пациент умер в 25 лет
В Великобритании 25-летний мужчина скончался от рака из-за того, что врачи перепутали опухоль мозга с компьютерной ошибкой. Об этом сообщила газета Daily Mail.
По данным издания, обследования сразу выявили аномалию в головном мозге. Однако медики решили, что это ошибка компьютера.
Молодой человек обратился в больницу в июне, а до этого в течение двух недель мучился от головных болей. Ему провели компьютерную томографию, определили, что у него аппендицит, после чего прооперировали.
За этим последовало еще одно обследование, но медики опять не придали значения подозрительной детали на снимках. И только по прошествии нескольких недель, когда мужчину после обморока срочно госпитализировали, наличие опухоли мозга наконец подтвердили.
После постановки правильного диагноза он умер спустя 12 дней.