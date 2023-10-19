Британские ученые доказали, что быстрая ходьба снижает риск онкологических заболеваний

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В эксперименте участвовали 391 652 человека, их данные взяли из хранилища биологических образцов в Великобритании. Ученые вели наблюдение за участниками исследования более 12 лет. В течение этого времени по разным причинам скончались 22 413 испытуемых.

Специалисты нашли связь между регулярной быстрой ходьбой и снижением вероятности развития раковых клеток. В итоге у женщин, которые часто передвигались быстрым шагом, риск смерти от рака оказался ниже на 26%. У мужчин ходьба понизила эту вероятность на 29%.

По мнению исследователей, активность такого рода способна защитить организм от сердечно-сосудистых заболеваний. Также результаты эксперимента показали, что быстрая ходьба может снизить риск развития деменции на 71%.

Ранее врач-онколог Евгений Черемушкин заявил, что сладкая газировка может стать причиной рака. По его словам, в таких напитках часто используют подсластители, способные провоцировать развитие онкологических заболеваний.