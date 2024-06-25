Ботулизм «завезли» в Санкт-Петербург

«Действительно, зарегистрирован один завозной случай ботулизма», - отметили в ведомстве.

Заболевшим оказался житель Подмосковья. Его увезли на лечение в клиническую инфекционную больницу имени Боткина.

Вспышку ботулизма зафиксировали в Москве и области. В июне в больницы с подозрением на заболевание обратились свыше 120 жителей столицы. Также признаки ботулизма обнаружили у пациентов в Казани и Нижнем Новгороде.

Предварительно, причиной распространения болезни стала консервированная фасоль , которую добавляли в блюдо «Салат лобио» от производителя «Локалкитчен» (бренд «Кухня на районе»). Также под подозрением «Салат с тунцом, фасолью и яблоком» фирмы «Гастропорт».

Один заболевший ботулизмом скончался. Им стал студент из Костромской области, который съел лобио. Он отравился в Нижнем Новгороде, когда приехал к родственникам на несколько дней.

Всего в России из оборота изъяли свыше 250 тонн пищевой продукции и сырья, чтобы предотвратить дальнейшее распространение ботулизма.