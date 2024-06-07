Большой шаг. Российская вакцина от рака поможет спасти огромное количество жизней

Идея создания вакцины от рака состоит в том, чтобы персонализировать терапию против злокачественных новообразований под случай каждого пациента, объяснил он. Ожидается, что препарат будет работать аналогично вакцине от COVID-19.

«Из опухоли выделят уникальные мишени, которые присущи только ей», - пояснил онколог.

В комбинации с другими иммунностимулирующими препаратами ее могут ввести человеку и получить хороший противоопухолевый защитный эффект. Несмотря на это, новую разработку нельзя назвать победой над всеми видами рака.

«Вакцина - большой шаг к тому, чтобы излечить как можно большее количество опухолей», - добавил Самойленко.

Такая технология, заметил онколог, не является новой. Ее массово изучили во времена ковида и перенесли для решения проблем с опухолями. Подобного рода исследования активно ведут в США и Великобритании.

На днях стало известно, что в России изобрели инновационную вакцину от рака. Препарат, по словам главы Центра имени Гамалеи, академика РАН Александра Гинзбурга, имеет 100% эффективность. Его исследовали на мышах, которым искусственно привили меланому.