Болезнь, отравляющая жизнь женщин. Врач развеял мифы об эндометриозе

Специалист отметил, что женщинам с эндометриозом действительно может потребоваться не только помощь гинеколога, но и таких специалистов как психоневролог или психиатр. По его словам, на фоне гормональной терапии пациенткам рекомендуется проходить психологическую реабилитацию, в некоторых случаях и медикаментозную.

«Серьезные препараты позволяют ввести женщину из этого состояния, потому что симптом боли иногда проецируется уже из малого таза в центральную нервную систему», - предупредил эксперт.

Ранее врач Роман Кулешов рассказал, что низкое артериальное давление у женщин может являться симптомом миомы матки или эндометриоза. Также причиной проблем с пониженным давлением может стать внутреннее кровотечение в желудочно-кишечном тракте из-за язвенных колитов.

Основной проблемой эндометриоза эксперт назвал позднюю диагностику.

«Это может быть связано не с тем, что врач плохо смотрит пациентку, а с тем, что пациентка поздно обращается с симптомами эндометриоза», - предположил специалист.

Попов рассказал, что симптомом эндометриоза могут быть даже болезненные менструации. В этом случае женщине следует пройти обследование, чтобы проверить диагноз и вовремя начать лечиться.

Врач также прокомментировал распространенное мнение о том, что опасная болезнь возникает у женщин из-за их психологических и психосоматических проблем.

«Можно рассмотреть эту проблему с двух позиций. Первая - это что первично: плохая психосоматика и неустойчивое состояние женщины, или эндометриоз, который приводит к таким проблемам?» - задался вопросом Попов.