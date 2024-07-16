Более 60% блюд из сервисов доставок оказались опасными

Эксперимент провели в лаборатории «Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры» (ФГБУ «НЦБРП»). На проверку взяли куриные котлеты, оладьи, шницель и роллы от «Яндекс. Лавки», «Самоката», «Вкусвилла», «Шоколадницы» и других крупных игроков рынка готовых блюд с доставкой.

Курьеры привезли в лабораторию восемь наборов различных вариантов бизнес-ланча. В итоге, от каждого бренда получилось по две пробы, то есть 16 образцов. По результатам исследования в 10 из них выявили превышение по содержанию бактерии группы кишечной палочки.

Вспышка ботулизма произошла в нескольких регионах России. Помощь медиков понадобилась пациентам в Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской области, Казани. В общей сложности пострадали около 400 человек. Известно о двух погибших.