16 июля 2024, 03:18

Более 60% блюд из сервисов доставок оказались опасными

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В большей части (62,5%) заказанных с доставкой блюд в России выявили недопустимое количество кишечной палочки и микробов. Подобную еду не должны были допустить к продаже, сообщили «Известия» со ссылкой на результаты исследования.

Эксперимент провели в лаборатории «Национальный центр безопасности продукции водного промысла и аквакультуры» (ФГБУ «НЦБРП»). На проверку взяли куриные котлеты, оладьи, шницель и роллы от «Яндекс. Лавки», «Самоката», «Вкусвилла», «Шоколадницы» и других крупных игроков рынка готовых блюд с доставкой.

Курьеры привезли в лабораторию восемь наборов различных вариантов бизнес-ланча. В итоге, от каждого бренда получилось по две пробы, то есть 16 образцов. По результатам исследования в 10 из них выявили превышение по содержанию бактерии группы кишечной палочки.

Вспышка ботулизма произошла в нескольких регионах России. Помощь медиков понадобилась пациентам в Москве, Санкт-Петербурге, Нижегородской области, Казани. В общей сложности пострадали около 400 человек. Известно о двух погибших.

Исследования Еда Болезни Россия Курьеры Продукты
16 июля 2024, 01:12
Врачи избавили россиянку от «венца смерти»
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На Урале врачи Серовской городской больницы спасли 64-летнюю пациентку от «венца смерти» — редкой и опасной сосудистой аномалии. Об этом сообщили на сайте департамента информационной политики Свердловской области.

«Пациентке, у которой была диагностирована сосудистая аномалия под названием „венец смерти“, установили стент в труднодоступный сосуд малого таза», - говорится в сообщении.

Это стало возможным благодаря высокотехнологичному оперативному вмешательству.

Данная сосудистая аномалия встречается примерно у 15-30% людей. Ее выявили в ходе исследования кровеносного русла женщины на ангиографе. Закупорка труднодоступного сосуда малого таза грозила пациентке потерей конечности, а в перспективе даже угрожала жизни. Сама операция очень рискованная, так как возможно сильное кровотечение.

Ранее воронежские врачи смогли сохранить беременность пациентке , которой диагностировали 14-килограммовую опухоль яичников.

На Урале врачи Серовской городской больницы спасли 64-летнюю пациентку от «венца смерти» - редкой и опасной сосудистой аномалии. Об этом сообщили на сайте департамента информационной политики Свердловской области.

Урал Врачи Свердловская область
15 июля 2024, 04:38
Мужчинам посоветовали продукты, усиливающие либидо
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Канадские ученые выяснили, что поддержать мужское здоровье могут определенные продукты, содержащие полифенольные соединения. Они помогут предотвратить синдром снижения уровня половых гормонов и нарушения работы яичек. Свою работу эксперты опубликовали в журнале Nutrients.

Исследователи установили, что выработка тестостерона после 30 лет у мужчин сокращается на 1% в год. Это может привести к гипогонадизму - снижению либидо, мышечной массы и плотности костей.

Ученые обнаружили в ходе исследования, что повысить уровень мужских гормонов может богатая полифенольными соединениями растительная пища: сельдерей, петрушка, тимьян, бобовые, помидоры, виноград и другие.

Уролог Питер Уайт рекомендовал мужчинам для повышения либидо есть устрицы, грецкие орехи и темный шоколад.

Исследования Питание Ученые Мужчины Продукты
15 июля 2024, 04:34
Врач назвал эффективные методы борьбы с ПМС
РИА «Новости»
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Плавание, йога и массаж могут облегчить симптомы предменструального синдрома (ПМС). Об этом заявила доктор медицинских наук, гинеколог Марика Отхозория в беседе с Lenta.ru.

По ее словам, ПМС, который также называют синдромом предменструального напряжения и предменструальной болезнью, возникает у некоторых женщин за два-девять дней до менструации и негативно сказывается на их психическом и физическом состоянии.

Также в этот период могут появляться болезненные ощущения в животе и пояснице, чувство тоски и тревоги, головная боль, отеки, проблемы с аппетитом, тяга к сладкому.

По словам Отхозории, существует несколько проверенных способов справиться с ПМС. Специалисты назначают гормональную терапию и прописывают негормональные препараты. Однако справиться с негативными симптомами можно и без помощи медиков. Нужно заниматься плаванием, йогой, дыхательными практиками и делать массаж. Еще пережить неприятные дни поможет все, что поднимает настроение, например, поход в салон красоты.

Ранее главный внештатный специалист по гинекологии Депздрава Москвы Вера Коренная заявила, что если женщина слишком резко потеряет вес или заболеет анорексией, то у нее может прекратиться менструация. Медик предостерегла от экстремальных диет и стремительного похудания.

Врачи
15 июля 2024, 03:12
Россиянам назвали напитки для замены сладкой газировки в жару
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В жаркую погоду лучше избегать употребления сладкой газированной воды, вместо нее лучше использовать альтернативные натуральные варианты. Об этом сообщил портал «Общественная служба новостей».

Самый просто вариант - просто добавить в чистую питьевую воду мяту, лайм или лимон, кусочки фруктов и ягод. Эксперты также не исключают схемы со свежим огурцом и базиликом.

«Такой напиток хорошо утолит жажду, подарит заряд энергии на весь день и не навредит здоровью», - написали авторы материала.

Еще один рецепт - холодный чай. Его также лучше не покупать в магазине, а делать несладким из черной или зеленой заварки со льдом. Кроме того, можно попробовать комбучу - напиток из чайного гриба, в котором содержатся дрожжевые грибки и ацетобактерии. Также можно сделать домашний лимонад - в графин налейте чистую питьевую воду и несоленую минералку, добавьте кусочки цитрусовых и свежую мяту, не забудьте положить лед.

И, наконец, так называемый колд брю - в результате долгого заваривания чая или кофе (от 8 до 24 часов) напиток приобретает концентрированный, приятный и мягкий вкус. Таким же образом можно заварить иван-чай.

Ранее стилист Ольга Ким посоветовала в условиях жары носить одежду из натуральных материалов, таких как хлопок, лен и вискоза.

Питание Россия Погода Жара

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