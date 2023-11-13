Более 50% исследований лекарств начали проводить в Москве

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«Год назад мы запустили программу поддержки проведения клинических исследований препаратов на базе наших учреждений», - пояснила Ракова.

Это вызвало существенный рост числа проводимых в столице тестирований - с 42% до 57%.

С момента запуска проекта осенью 2022 года уже 12 фармацевтических компаний получили поддержку от города для проведения 52 клинических исследований в 14 терапевтических областях.

За год программы поступило 42 заявки на организационную поддержку, восемь - на финансовую, и еще две - на оба вида помощи. Из 10 заявок на финансовую помощь шесть получили одобрение комитета.

За этот период начали проверять 19 биоаналогов и дженериков, 22 оригинальных препарата и 11 вакцин, включая лекарства против туберкулеза, пневмококка и COVID-19.

В Москве также создали не имеющее аналогов средство против ожогов.