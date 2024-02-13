13 февраля 2024, 08:37

Более 50 человек отравились в бургерной в Приморье

РИА «Новости»
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В Приморье число отравившихся в бургерной выросло до 51. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

«В Дальнереченске, где зарегистрированы множественные случаи острой кишечной инфекции, <…> число пострадавших увеличилось до 51 человека», - указали в ведомстве.

Предварительно, причиной острой кишечной инфекции у местных жителей стала еда производства кафе «М-Бургер».

Специалисты Роспотребнадзора установят предприятия, которые снабжали бургерную в Дальнереченске продукцией. Также им предстоит провести ряд санитарно-эпидемиологических экспертиз.

Ситуация с отравлением находится на контроле регионального правления Роспотребнадзора.

Накануне ведомство сообщило, что во время проверки в анализах пострадавших обнаружили сальмонеллу. Работу заведения приостановили. Следственный комитет по Приморскому краю возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

Доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, вирусолог Анатолий Альтштейн рассказал «360», что сальмонелла провоцирует отравление лишь при большой концентрации этой бактерии в организме человека.

Еда Уголовное дело Приморье Роспотребнадзор
13 февраля 2024, 05:59
Мгновенная смерть. Доктор Мясников рассказал об опасной головной боли
РИА «Новости»
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Доктор и телеведущий Александр Мясников рассказал, что возникновение головной боли во время секса может указывать на смертельную опасность. Об этом он сообщил в эфире программы «О самом главном», выходящей на телеканале «Россия 1».

«Около 15% людей, которые испытывают головную боль во время секса, имеют аневризму мозговой артерии. 15% - это много. Это один из симптомов аневризмы мозговой артерии», - предупредил врач.

По его словам, разрыв артерии может привести к смерти человека, причем мгновенной.

Мясников добавил, что такой тип головной боли - мужская прерогатива. Желательно пройти компьютерную или магнитно-резонансная томографию, чтобы подтвердить или исключить наличие патологии.

Врач отметил, что также насторожить должна головная боль, возникающая во время сна или усиливающаяся во время кашля или смены положения тела.

Ранее Мясников рассказал, что жировой гепатоз (нарушение жирового обмена с дистрофией клеток печени) может привести к развитию рака или цирроза печени. В группе риска находятся люди с ожирением, повышенным холестерином и уровнем сахара в крови.

Смертность Болезни Секс Доктор Александр Мясников
13 февраля 2024, 02:29
Шведские ученые открыли новый метод похудения с помощью кофе
Freepik
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Ученые из шведского Каролинского института выяснили, что низкокалорийные напитки с кофеином помогают сбросить вес. Исследование опубликовали в международном научном журнале BMJ Medicine.

Ученые проанализировали медицинские данные 10 тысяч человек.

«Более высокие концентрации кофеина в плазме крови могут снизить ожирение и риск развития сахарного диабета второго типа», - заявили они.

В рамках исследования пациентам на протяжении шести месяцев ежедневно давали выпивать перед едой либо четыре чашки кофе, либо такое же количество кофеподобного напитка.

В первой группе люди действительно теряли жир, хотя образ жизни не меняли, а только пили кофе. По мнению исследователей, дело в том, что кофеин увеличивает метаболизм человека, что и приводит к уменьшению жировых отложений.

При этом они не выявили связь между уровнем кофеина и возникновением сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, в будущем ученые планируют провести еще несколько исследований на более крупной выборке, чтобы подтвердить полученные результаты.

Ранее эндокринолог Екатерина Шереметьева объяснила, что люди набирают лишние килограммы из-за малоактивного образа жизни и неправильного питания.

Исследования Кофе Ученые Диеты Ожирение
13 февраля 2024, 02:06
Врач рассказал, можно ли вылечить менингит
Pxhere
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Менингит является синдромом, а не заболеванием, поэтому его вылечить нельзя. Об этом в интервью Пятому каналу рассказал врач-эпидемиолог Николай Крючков.

«Там разные способы механизмов используются. Вот это менингеальная оболочка головного мозга. Ну и, соответственно, она затрагивает и саму поверхность головного мозга», - объяснил он.

По словам врача, предотвратить эту болезнь нельзя из-за отсутствия налаженной системы вакцинации. К тому же, пациенты не всегда успевают заметить у себя менингит.

«Даже на фоне лечения высокий процент длительно пострадавших на всю жизнь инвалидов и так далее. Это не значит, что все, кто перенес. Но процент очень большой. И летальные исходы соответственно», - сказал Крючков.

Поэтому при менингите важно, как можно быстрее начать антибиотикотерапию. Менингит отличается высокой температурой, сильным недомоганием и слабостью. Также нужно обратить внимание на такие специфические симптомы, как светобоязнь и невыносимая головная боль.

В Липецкой области 11-летняя школьница умерла от менингита , течение болезни было молниеносным. С погибшей контактировали двое других учеников, у которых врачи уже выявили инфекционное заболевание.

Болезни Врачи Инвалиды
13 февраля 2024, 01:28
Двухдневная магнитная буря накроет Землю 13 февраля
Unsplash
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Во вторник, 13 февраля, на Землю обрушится двухдневная магнитная буря. В эти дни есть шанс увидеть северное сияние. Об этом рассказал РИА «Новости» руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

По словам ученого, крупные выбросы солнечного вещества произошли 10 и 11 февраля. До Земли они дойдут в ночь на вторник, 13 января. После этого геомагнитная обстановка на планете ухудшится приблизительно на двое суток.

Своего пика геомагнитные возмущения достигнут в середине дня вторника. Мощность бури составит уровень G2 по пятибалльной шкале.

Когда солнечные выбросы дойдут до Земли, может возникнуть эффект северного сияния, добавил Богачев. Вероятность такого явления составляет 20-30%.

В понедельник, 12 февраля, нижегородцам пообещали пятибалльную магнитную бурю. Пресс-секретарь ННГУ Алексей Никонов предупредил, что люди с метеозависимостью и сердечнососудистыми заболеваниями могут почувствовать ухудшение состояния и посоветовал заранее подготовить лекарства.

Планета Земля Ученые Погода Магнитные бури Солнце Астрономия

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