Более 125 тысяч телемедицинских консультаций провели в Москве для пациентов с онкологией

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«Специалисты получили возможность дистанционно продлить пациенту действующий электронный рецепт на ряд онкологических и гематологических лекарственных препаратов», - уточнила она.

По ее словам, на данный момент врачи провели свыше 98 тысяч дистанционных консультаций по продлению рецепта, около 24 тысячам пациентов рассказали об итогах онкоконсилиумов, а еще примерно три тысячи человек узнали о результатах гистологических исследований.

Телемедицинский сервис позволил пациентам сократить время на посещение медучреждений и сэкономил время врачам, освободив часы для очных приемов.

Кроме того, приложение «ЕМИАС: телемедицина» с услугами дистанционной консультации стало доступно для скачивания. Если у пациентам с онкозаболевания нет возможности загрузить его, врач свяжется по телефону.

Ранее стало известно о том, что почти 70 тысяч беременных жительниц Подмосковья получили онлайн-консультации с врачами с начала года.