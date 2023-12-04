04 декабря 2023, 10:39

Более 11 тысяч человек посетили экскурсии в московские больницы

Сайт мэра и правительства Москвы
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Свыше 11 тысяч москвичей приняли участие в открытых экскурсиях в Боткинскую больницу и инфекционную клиническую больницу № 1. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, из-за возросшего интереса даже пришлось увеличить количество мест для записи.

«Мы рады тому, что москвичи так тепло приняли новый проект, и будем продолжать его по мере завершения строительства новых больниц», - рассказала Ракова.

Посетители флагманского и урологического центров Боткинской больницы ознакомились с инновационной цифровой техникой, включая эксклюзивные роботы для хирургических вмешательств Da Vinci, а также современные операционные и диагностические зоны. Посетители примерили медицинскую одежду, сфотографировались в фотозоне, увидели тренировки докторов на тренажерах и даже сами попробовали выполнить хирургические манипуляции.

Во время тура по инфекционной клинической больнице № 1 гостей ознакомили с особенностями терапии инфекционных заболеваний, с принципами работы изоляционных боксов. Гостям смогли принять участие в интерактивном представлении и «спасти пациента» в роли медицинского специалиста.

Экскурсии организовывали медработники и представители центров «Мои документы».

Ранее в Москве электронную медкарту оснастили новой функцией для врачей. В сервисе появился подраздел «Предварительные диагнозы».

Больницы Экскурсии Москва 2023 Анастасия Ракова
04 декабря 2023, 02:55
.Врачи зафиксировали рост микроплазменной пневмонии среди детей в нескольких странах
Freepik
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Медики зафиксировали рост заболеваемости микроплазменной пневмонией у детей сразу в четырех странах. Об этом сообщил телеканал CNN.

«Китай, Дания, Франция и Нидерланды недавно сообщили о росте случаев пневмонии у детей, вызванной бактерией Mycoplasma pneumoniae. Всплеск заболеваемости также зарегистрирован в одном округе штата Огайо», - отметил телеканал.

В округе Уоррен зарегистрировали более высокое, чем обычно, количество заболевших пневмонией детей. Бактерия Mycoplasma pneumoniae может вызывать вспышки заболеваемости каждые один-три года.

Ранее вспышку респираторных заболеваний зафиксировали в Китае. Больше всего случаев выявили в северных провинциях страны. ВОЗ заявила о распространении инфекции неизвестной породы, однако о новой пандемии речи нет.

Дания Болезни Франция Нидерланды Китай Вирусы человека
03 декабря 2023, 22:55
Белоруссия анонсировала регистрацию вакцины от рака легких
РИА «Новости»
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Белорусская «Академфарм» готова представить на отечественном рынке вакцину от рака легких. Компания вместе с партнерами отправила препарат на регистрацию, сообщил телеканалу СТВ глава фирмы Юрий Микицкий.

«С рядом наших зарубежных партнеров, коллег мы ведем работу по вакцинам <…> над такими вакцинами, как, например, вакцина против рака легких. Мы ведем работу над ее регистрацией в Республике Беларусь», - заявил глава предприятия.

Микицкий отметил, что на данный момент предприятие технологически не может производить вакцины. Работа ведется с кубинскими партнерами, с ними договорились о ряде продуктов, которые представят в Белоруссии. Глава компании отметил, что западные санкции «не стали забором», лишь немного изменилась логистика.

Российские ученые ранее заявили, что блокирование наркозависимости с помощью вакцины - вполне достижимая цель. Препарат исключает эйфоризирующий эффект после приема наркотических веществ.

Белоруссия Лекарства
03 декабря 2023, 19:55
Россиянам раскрыли эффективные способы избавления от кашля
Unsplash
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Перенесшие ОРВИ пациенты стали жаловаться на затяжной кашель, который не поддается стандартной терапии. О том, как с ним лучше бороться, рассказал врач-пульмонолог Евгений Попов в беседе с «Российской газетой».

Один из эффективных способов - обильное теплое питье. Если больной употребляет мало жидкости, мокрота прекращает образовываться, что приводит к затяжному кашлю.

Вторым средством врач назвал увлажнение воздуха в комнате. Это особенно необходимо в отопительный сезон. При очень сухом воздухе выздоровление затягивается из-за иссушения слизистой дыхательных путей.

Попов также перечислил причины появления кашля. Речь идет о геперреактивности бронхов, перенесенной вирусной или микоплазменной инфекции, сужении просвета трахеи и крупных бронхов. В таких случаях кашель зачастую не поддается стандартной терапии и становится затяжным.

Длительные последствия ОРЗ также могут вызвать COVID-19, коклюш и аллергию, рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок. Он рекомендовал обратиться к врачам и пройти обследование.

Здравоохранение Болезни Врачи
03 декабря 2023, 16:15
Врач перечислил вредные для поджелудочной железы продукты
Unsplash
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Панкреатит в 58% случаев возникает из-за употребления алкоголя и жирной пищи. Об этом заявил гепатолог Сергей Вялов в своем Telegram-канале.

Он предупредил, что панкреатит является тяжелой болезнью, при симптомах которой необходимо сразу же обращаться к врачу. Вялов рассказал, что восстановить здоровье поджелудочной железы можно с помощью изменения образа жизни. Он напомнил, что при развитии панкреатита врачам в тяжелых случаях приходится решать проблему хирургическим путем.

Гепатолог также нашел связь между онкологическими заболеваниями и потреблением жирной пищи. Врач добавил, что лишний жир «оказывает негативное влияние на здоровье, в том числе может увеличить риск развития различных видов» рака.

Ранее клеточный биолог Александр Созыкин перечислил возможные последствия от постоянного потребления энергетиков. Он сообщил, что распитие таких напитков может вызвать привыкание и испортить здоровье.

Еда Болезни Медицина

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