Более 11 тысяч человек посетили экскурсии в московские больницы

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По ее словам, из-за возросшего интереса даже пришлось увеличить количество мест для записи.

«Мы рады тому, что москвичи так тепло приняли новый проект, и будем продолжать его по мере завершения строительства новых больниц», - рассказала Ракова.

Посетители флагманского и урологического центров Боткинской больницы ознакомились с инновационной цифровой техникой, включая эксклюзивные роботы для хирургических вмешательств Da Vinci, а также современные операционные и диагностические зоны. Посетители примерили медицинскую одежду, сфотографировались в фотозоне, увидели тренировки докторов на тренажерах и даже сами попробовали выполнить хирургические манипуляции.

Во время тура по инфекционной клинической больнице № 1 гостей ознакомили с особенностями терапии инфекционных заболеваний, с принципами работы изоляционных боксов. Гостям смогли принять участие в интерактивном представлении и «спасти пациента» в роли медицинского специалиста.

Экскурсии организовывали медработники и представители центров «Мои документы».

Ранее в Москве электронную медкарту оснастили новой функцией для врачей. В сервисе появился подраздел «Предварительные диагнозы».