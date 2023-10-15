Боль в промежности у мужчин и женщин назвали возможным симптомом рака

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По словам врача, такая боль может возникнуть из-за геморроя, проктита, генитального герпеса, молочницы или заболеваний, передающихся половым путем. Но она также может быть симптомом анальной онкологии - хотя это и довольно редкий вид рака.

Кроме того, боль в промежности может появиться из-за анальных трещин, травм, ушибов и даже нервных расстройств. Обсудить болевые ощущения, а также дополнительные симптомы необходимо с врачом.

Ранее французский дерматолог из Университетской клиники Ниццы доктор Тьерри Пассерон рассказал, какой кожный симптом требует срочного обращения к врачу.