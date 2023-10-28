Биполярное расстройство научились выявлять по анализу крови

БАР характеризуется резкими перепадами настроения - от мании до депрессии. Трудность выявления этого заболевания заключается в том, что пациенты приходят к врачу в фазе депрессии и не упоминают о маниакальной фазе. Врач назначает некорректное лечение, что может спровоцировать новый маниакальный период.

Ученые провели исследование и выяснили, что некоторые метаболиты в крови являются маркерами БАР. Отслеживание этих маркеров позволит быстро и точно диагностировать биполярное расстройство. Это поможет не только выявлять скрытые проявления БАР, но и в разработке лекарств от болезни, уверены ученые.

Повышенное воздействие света в ночное время увеличивает риск появления серьезных проблем с психическим здоровьем, в том числе и вызвать биполярное или посттравматическое стрессовое расстройство. Может развиться депрессия, тревога и психоз.