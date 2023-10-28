28 октября 2023, 23:34

Биполярное расстройство научились выявлять по анализу крови

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Ученые разработали анализ крови, который позволит диагностировать биполярное аффективное расстройство (БАР). Специалисты выявили метаболиты в крови, которые являются маркерами БАР, исследование опубликовали в JAMA Psychiatry.

БАР характеризуется резкими перепадами настроения - от мании до депрессии. Трудность выявления этого заболевания заключается в том, что пациенты приходят к врачу в фазе депрессии и не упоминают о маниакальной фазе. Врач назначает некорректное лечение, что может спровоцировать новый маниакальный период.

Ученые провели исследование и выяснили, что некоторые метаболиты в крови являются маркерами БАР. Отслеживание этих маркеров позволит быстро и точно диагностировать биполярное расстройство. Это поможет не только выявлять скрытые проявления БАР, но и в разработке лекарств от болезни, уверены ученые.

Повышенное воздействие света в ночное время увеличивает риск появления серьезных проблем с психическим здоровьем, в том числе и вызвать биполярное или посттравматическое стрессовое расстройство. Может развиться депрессия, тревога и психоз.

Исследования Ученые психология
29 октября 2023, 01:06
Врач назвал болезни, приводящие к бесплодию
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Вызвать сбои в работе репродуктивной системы могут, казалось бы, не связанные с ней болезни и состояния. Например, диабет, ожирение и даже депрессия. Об этом врач акушер-гинеколог Центра репродуктивного здоровья Виктория Фисюк рассказала изданию «Газета.ru».

По словам врача, бесплодием до 35 лет считается невозможность забеременеть в течение года при регулярной половой жизни. После 35 лет - отсутствие беременности в течение полугода.

Прямые причины бесплодия: сбой в работе яичников, нарушение гормонального фона, непроходимость фаллопиевых труб и различные заболевания матки. При этом на работу яичников могут влиять другие системы организма.

«Такие заболевания, как болезни щитовидной железы, диабет, ожирение, различные генетические заболевания или нарушения», - объяснила Фисюк.

Проблемы с зачатием могут быть вызваны нехваткой витаминов и микроэлементов, вредными привычками и даже негативным психологическим фоном.

«Постоянное воздействие стресса, хроническая депрессия напрямую влияют на репродуктивную функцию. Гормоны стресса подавляют овуляцию и выработку яйцеклетки», - рассказала врач.

Ранее диетолог Армине Афонина заявила, что дефицит веса также может стать причиной бесплодия.

Здравоохранение Беременность Болезни Врачи Ожирение Диабет
28 октября 2023, 14:03
Кардиолог Гаглошвили назвал смертельные ошибки в питании при густой крови
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Слишком густая кровь может грозить инфарктом, тромбозом и инсультом. К такому исходу событий чаще всего приводит обезвоживание. Поэтому важно исключить несколько ошибок в питании, объяснил «Российской газете» кардиолог Тамаз Гаглошвили.

Гаглошвили указал, что при показателях густой крови необходимо придерживаться сбалансированного питания, которое исключает риск обезвоживания организма.

«Когда у человека нет показания к антикоагулянтам, ему не нужно разжижать кровь, достаточно пить адекватное количество воды», - уточнил врач.

В свою очередь токсиколог Михаил Кутушов отметил, что выявить повышенную густоту крови можно, сдав общий анализ. Если проблему все же диагностировали, то в первую очередь человек должен исключить из своего рациона сахар.

Ранее кардиолог Анна Бирюкова ранее назвала продукты, которые оказывают негативное влияние на сердечно-сосудистую систему. В списке оказались фастфуд и кондитерские изделия.

Инсульт Питание Врачи
28 октября 2023, 03:59
Врач развеял миф о связи сладкого и сахарного диабета
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Сахаросодержащие продукты не могут повлиять на развитие сахарного диабета напрямую. При этом сладкое негативно отражается на весе, объяснила в интервью РИА «Новости» заведующая отделением гастроэнтерологии МОНИКИ имени Владимирского Татьяна Селиверстова.

«Связь сахарного диабета и сладкого - это мифы», - сказала она.

Наиболее распространенным является диабет второго типа. По словам врача, употребление сладкого влияет на развитие так называемого «диабета толстых» только косвенно.

Главная опасность сладкого в том, что человек, увлекшись конфетами, может легко превысить суточную норму глюкозы - 50 граммов. Результатом чрезмерного потребления глюкозы станет набор лишнего веса.

При этом у сладкого есть и полезные свойства. Оно является источником глюкозы, основного физического компонента и источника энергии для организма, мозга, сердца и мышц.

Ранее эндокринолог Ирина Пожалостина перечислила неочевидные симптомы сахарного диабета. По ее словам, на повышение уровня глюкозы могут указать жажда, кожный зуд, сухость во рту и частое мочеиспускание.

Болезни Врачи
28 октября 2023, 01:43
Сальмонеллу обнаружили в популярном петербургском ресторане
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У восьми отравившихся гостей петербургского ресторана Ivori Garden обнаружили сальмонеллу. Всего в кафе отравились 11 человек. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора в своем Telegram-канале.

Петербургское управление Роспотребнадзора проводит расследование случаев отравления посетителей кафе Ivori Garden на Советской улице. По данным ведомства, у 11 клиентов заведения появились симптомы кишечной инфекции. Лабораторные исследования показали, что у восьми из них обнаружена сальмонелла.

Инспекторы Роспотребнадзора также нашли сальмонеллу в пробах пищевой продукции ресторана. В результате заведение временно закрыто. Ведомство направила материалы дела в суд, для принятия решения об административном приостановлении деятельности. Рассмотрение дела назначено на 1 ноября.

В начале октября школьника из Подмосковья госпитализировали с симптомами острого отравления из-за съеденной шоколадки.

Санкт-Петербург Болезни Питание Рестораны

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