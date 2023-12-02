02 декабря 2023, 23:19

Биолог рассказал, к какому результату может привести долгое употребление энергетиков

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Последствия неконтролируемого употребления энергетиков могут быть плачевными. Об этом сообщил кандидат медицинских наук, клеточный биолог Александр Созыкин для Doctorpiter.ru.

Он отметил, что регулярное распитие таких напитков приводит к патологической зависимости и портит здоровье. Иногда ситуация становится критичной и доходит до летального исхода.

«Последствия регулярного и неконтролируемого применения высоких доз энергетиков могут быть удручающими. Диарея и рвота, обострение язвенной болезни и других заболеваний», - заявил эксперт.

Он указал на то, что в разных странах фиксировали смертельные случаи от инфаркта, инсульта и внезапной потери сознания. Все недуги вызвала аритмия, которая возникает после злоупотребления энергетиками.

По словам Созыкина, энергетические напитки содержат много веществ, которые стимулируют сердечно-сосудистую и нервную системы. Среди них сахар, таурин и кофеин. Одна банка энергетика сопоставима с тремя-четырьмя чашками кофе.

Ранее врач-кардиолог заявил, что распитие энергетических напитков является главной ошибкой в период пониженного атмосферного давления. Также эксперт рекомендовал метеозависимым снизить уровень стресса и меньше курить.

Еда Болезни Врачи
02 декабря 2023, 00:00
Врач рассказал, как определить риск инфаркта по внешнему виду ушей
Unsplash
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На мочке уха можно обнаружить признак, указывающий на высокий риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Об этом рассказала заслуженный врач России Оксана Драпкина в своем Telegram-канале.

Речь идет о диагональной складке на мочке уха, которую называют признаком Франка. Связь такой особенности с инфарктом в 1973 году заметил Сандерс Франк. Он изучал состояние своих пациентов со стенокардией и закупоркой коронарной артерии. Позже исследователи подтвердили наблюдения медика.

Зимой человек более подвержен сердечным приступам, предупредила Драпкина. Поэтому в холодный период важно уделять особое внимание здоровью сердца.

«Это связано с сужением сосудов из-за холода и увеличением нагрузки на сердце из-за необходимости поддерживать нормальную температуру тела», - отметила врач.

Она рекомендовала людям с болезнями сердца теплее одеваться зимой, не согреваться с помощью алкоголя, делать перерывы и заходить в помещение во время работы на улице, а также следить за уровнем холестерина, сахара и давления.

Доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова ранее предупредила, что привычка не запивать завтрак водой и забывать о ней в течение дня грозит возникновением тромбов. Токсиколог Михаил Кутушов посоветовал включить в рацион курицу, рыбу, яйца, лук, ягоды и цитрусовые для разжижения крови.

Здравоохранение Болезни Врачи
01 декабря 2023, 12:04
Умные алгоритмы помогли московским врачам расшифровать почти пять миллионов ЭКГ
Сайт мэра и правительства Москвы
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Использование умных алгоритмов в медицинской диагностике в Москве позволило врачам расшифровать пять миллионов электрокардиограмм (ЭКГ). Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Около 77% исследований в этой области стали выполнять с использованием умных алгоритмов.

«Цифровые сервисы помогают точнее и быстрее анализировать исследования», - рассказала Анастасия Ракова.

Во всех московских поликлиниках для взрослых установили цифровые электрокардиографы, способные автоматически расшифровывать ЭКГ, в 2022 году. Также эти аппараты появились в нескольких детских больницах.

Цифровые электрокардиографы интегрировали с единой медицинской информационно-аналитической системой. Благодаря этому пациенты получат доступ к результатам ЭКГ в электронном виде через портал mos.ru и мобильное приложение «ЕМИАС. ИНФО».

Умные алгоритмы в Москве также стали применять для распознавания различных патологий на рентгеновских снимках, например ишемической болезни сердца.

Недавно новое оборудование для функциональной диагностики получила Лобненская больница. Это носимый электрокардиостимулятор, электрокардиограф, неврофизиологическая система EMS.

Здравоохранение Больницы Москва 2023
01 декабря 2023, 11:02
Развитие медицины в России поставили в приоритет — Путин
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Благодаря национальному проекту «Здравоохранение» в стране построили инфраструктуру, обучили специалистов и обеспечили регионы онкологической помощью. Президент России Владимир Путин назвал развитие медицины приоритетной задачей. Его обращение к участникам конференции «Национальное здравоохранение» опубликовали на сайте Кремля.

«Государство ставит задачи развития медицины на приоритетное место. Конечно, нерешенных вопросов хватает, но в рамках национального проекта „Здравоохранение“ есть результаты», - сказал он.

Почти две тысячи фельдшерско-акушерских пунктов , десятки хирургических корпусов и детских больниц открыли в последние годы, отметил президент. Владимир Путин напомнил, что в России подготовили специалистов и инфраструктуру для оказания помощи при сердечно-сосудистых заболеваниях, организовали амбулаторное лечение при онкологических заболеваниях. Он пожелал участникам встречи плодотворной работы.

Конференция «Национальное здравоохранение» пройдет на ВДНХ. В ней примут участие более тысячи человек из 89 субъектов.

Президент призывал расширить и включить учреждения здравоохранения в еще один нацпроект - «Производительность труда». Минэкономразвития предложило включить в него предприятия ЖКХ, санаторно-курортного отдыха, туризма и медицины.

Здравоохранение Медицина Владимир Путин Нацпроекты
29 ноября 2023, 13:48
Коклюш, ковид или аллергия. Иммунолог объяснил причину нетипичного кашля после ОРЗ
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Россияне осенью 2023 года пожаловались на затяжной кашель после простуды. В некоторых случаях последствия ОРЗ сохранялись до нескольких недель. Их могли вызвать ковид, коклюш, аллергия и микоплазма, заявил «360» врач-аллерголог, иммунолог Владимир Болибок.

Причиной кашля могла стать плесень. Владимир Болибок напомнил, что осень в этом году наступила рано, случались перепады температуры , листья быстро опали и до первого снега лежали на земле.

«Листва преет, в ней нарастают плесень, грибы. Все это поднимается в воздух. У чувствительных людей, естественно, возникает кашель», - сказал врач.

Больным он посоветовал обратиться к врачу и пройти обследование. Владимир Болибок заявил, что сделать это можно как в коммерческих, так и государственных клиниках.

Владимир Болибок заявил, что симптомы инфекции, вызванной Mycoplasma pneumoniae, и распространившейся осенью 2023 года похожи. Он допустил и другой вариант - мутацию коронавируса. Иммунолог опроверг лишь появление совершенно нового заболевания.

«Не исключено, что и COVID-19 мутировал, и что-то снова появилось на основе коронавируса. Но я очень сомневаюсь, что ковид, потому что сейчас все настороженно это воспринимают, проводят обследования, ПЦР-тестирования. Если говорить про вирусы, то маловероятно, что это какая-то совсем неизвестная вирусная инфекция», - сказал специалист.

Аллергия на плесень Иммунолог предположил, что СМИ распространили недостоверную информацию о большом количестве заболевших с нетипичными симптомами. По его данным, у госпитализированных с пневмонией по-прежнему во многих случаях диагностировали COVID-19.

Старая-новая бактерия Он не исключил, что затяжной кашель связан с новым подвидом коронавируса или инфекцией. Например, бактерия, которая в прошлом спровоцировала заболеваемость в Китае, могла проявиться в России.

Болезни Медицина Коронавирус в России и в мире Главное о COVID-19

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