Биолог рассказал, к какому результату может привести долгое употребление энергетиков
Последствия неконтролируемого употребления энергетиков могут быть плачевными. Об этом сообщил кандидат медицинских наук, клеточный биолог Александр Созыкин для Doctorpiter.ru.
Он отметил, что регулярное распитие таких напитков приводит к патологической зависимости и портит здоровье. Иногда ситуация становится критичной и доходит до летального исхода.
«Последствия регулярного и неконтролируемого применения высоких доз энергетиков могут быть удручающими. Диарея и рвота, обострение язвенной болезни и других заболеваний», - заявил эксперт.
Он указал на то, что в разных странах фиксировали смертельные случаи от инфаркта, инсульта и внезапной потери сознания. Все недуги вызвала аритмия, которая возникает после злоупотребления энергетиками.
По словам Созыкина, энергетические напитки содержат много веществ, которые стимулируют сердечно-сосудистую и нервную системы. Среди них сахар, таурин и кофеин. Одна банка энергетика сопоставима с тремя-четырьмя чашками кофе.
Ранее врач-кардиолог заявил, что распитие энергетических напитков является главной ошибкой в период пониженного атмосферного давления. Также эксперт рекомендовал метеозависимым снизить уровень стресса и меньше курить.