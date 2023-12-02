Биолог рассказал, к какому результату может привести долгое употребление энергетиков

Он отметил, что регулярное распитие таких напитков приводит к патологической зависимости и портит здоровье. Иногда ситуация становится критичной и доходит до летального исхода.

«Последствия регулярного и неконтролируемого применения высоких доз энергетиков могут быть удручающими. Диарея и рвота, обострение язвенной болезни и других заболеваний», - заявил эксперт.

Он указал на то, что в разных странах фиксировали смертельные случаи от инфаркта, инсульта и внезапной потери сознания. Все недуги вызвала аритмия, которая возникает после злоупотребления энергетиками.

По словам Созыкина, энергетические напитки содержат много веществ, которые стимулируют сердечно-сосудистую и нервную системы. Среди них сахар, таурин и кофеин. Одна банка энергетика сопоставима с тремя-четырьмя чашками кофе.

Ранее врач-кардиолог заявил, что распитие энергетических напитков является главной ошибкой в период пониженного атмосферного давления. Также эксперт рекомендовал метеозависимым снизить уровень стресса и меньше курить.