23 апреля 2024, 05:57

Биолог назвала продукты, помогающие в борьбе с онкологией

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Некоторые продукты могут оказать терапевтический эффект и снизить риски развития онкологических заболеваний. Об этом в интервью радио Sputnik рассказала биолог-генетик, клинический психолог, нутрициолог Ирина Мальцева.

По ее словам, существуют растительные продукты, которые способны влиять на ДНК. Они оказывают эпигенетическое влияние, то есть как бы управляют генами. Другими словами, ставят на определенных участках ДНК своего рода метки, благодаря чему гены либо блокируют выработку каких-то белкой, либо наоборот ее активируют.

По словам Мальцевой, искусственный интеллект уже определил 111 фитонутриентов, способствующих лечению онкозаболеваний. Так, они содержатся в терпком винограде, моркови, апельсинах, укропе и кинзе.

При этом существуют продукты, способные спровоцировать развитие таких болезней. Если раньше это были, к примеру, ядовитые ягоды, то сейчас речь идет о фастфуде, предупредила биолог.

Ранее онколог и химиотерапевт Антон Иванов посоветовал снизить употребление красного мяса и несвежей пищи, которые могут спровоцировать развитие злокачественных новообразований.

Питание Врачи Онкология Продукты Наука
21 апреля 2024, 17:10
Был «коньякистом». Академик Бокерия признался, что больше 10 лет не пьет алкоголь
Телеканал «360»
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Президент центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева Лео Бокерия рекомендовал ценить свое время и не тратить его на распитие алкоголя. О том, как ему удалось сохранять здоровье, академик рассказал в интервью ведущей «360» Ксении Жеребцовой специально для проекта «Жеребцова и точка».

Он вспомнил, что родные сначала удивились его решению, но потом приняли это. Также кардиолог обратил внимание на важность трезвости для человека и предупредил беременных женщин, что им ни в коем случае нельзя употреблять спиртное даже в небольших количествах.

«Алкоголь не имеет никакого смысла», - заключил Бокерия.

Ранее академик высказал свое мнение о том, должны ли взаимодействовать между собой врачи из разных стран. Кардиолог заявил, что специалистам следует налаживать контакты и делиться опытом.

Бокерия признался, что уже 10 лет не притрагивается к алкоголю.

«Честно могу сказать, что водку я пил несколько раз в жизни всего. Небольшой период я был „коньякистом“ определенного сорта коньяка. Но уже больше 10 лет я не употребляю никакой алкоголь», - отметил он.

Академик добавил, что он выработал для себя ряд правил, в том числе касающихся спиртных напитков. По мнению врача, из-за алкоголя человек теряет свое время и здоровье.

«Для меня время - очень ценный продукт всю жизнь. И я понимал, что это отнимает то самое время. Малого того, что ты три часа сидишь с друзьями, ты же потом не можешь ничего делать», - объяснил Бокерия.

Здравоохранение Врачи Алкоголь Россия Интервью Медицина
20 апреля 2024, 18:52
«Какая политика, если человеку плохо?» Бокерия — о взаимодействии врачей в мире
Телеканал «360»
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Здоровье человека должно оставаться вне политики, и в сотрудничестве медиков из разных государств не должно быть ограничений. Такое заявление в интервью ведущей «360» Ксении Жеребцовой специально для проекта «Жеребцова и точка» сделал президент Национального медицинского исследовательского центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева, академик РАН Лео Бокерия.

«Какая может быть политика, если человеку плохо и он может умереть? <…> Я категорически против того, чтобы какие-то запреты существовали во взаимодействии врачей разных стран», - подчеркнул ученый.

Бокерия отметил, что работал во многих странах, проводил операции даже на Кубе - и всегда находил общий язык с коллегами.

«Мы друг друга понимаем без слов», - поделился Бокерия.

Сейчас, по мнению собеседника «360», у России не так много международных контактов в сферах медицины, образования и культуры, но их нужно развивать.

«Конечно, надо дружить, надо договариваться. Связи нужны, чтобы наши люди лучше жили. Это относится к медицине, образованию, культуре. <…> Я за то, чтобы руководители государств встречались, договаривались - чуть-чуть, а дальше мы уже сами», - с улыбкой произнес он.

В том же интервью Лео Бокерия предположил, почему основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому не помогли прививки от ковида. Возможно, он не консультировался с врачами и самостоятельно принимал решения о своем здоровье, отметил академик.

США Великобритания Здравоохранение Врачи Ученые Россия Медицина
18 апреля 2024, 19:14
Перечень жизненно важных препаратов расширили в России
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Правительство России расширило перечень жизненно важных препаратов (ЖНВЛП), а также список препаратов для лечения высокозатратных нозологий. Все стадии производства попавших в перечни лекарств проходят в РФ. Цены на эти медикаменты регулирует государство.

Список ЖНВЛП пополнился, в частности, тремя комбинированными препаратами для лечения вирусных и бактериальных инфекций и инфекционно-воспалительных заболеваний. Это цефепим сульбактам, ламивудин фосфазид и тирозил-D-аланил-глицил-фенилаланил-лейцил-аргинина сукцинат. Помимо этого, в перечень попали сампэгинтерферон бета-1а и дивозилимаб для пациентов с рассеянным склерозом. Эти же медикаменты оказались в списке препаратов для лечения пациентов со сложными и редкими заболеваниями по программе высокозатратных нозологий.

В перечне жизненно важных - более 800 препаратов. Они применяются в лечении в рамках программы госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи.

Препараты для лечения высокозатратных нозологий также выдаются бесплатно. Из централизованно закупает Минздрав на средства из федерального бюджета.

Ранее младший научный сотрудник «НМИЦ ТПМ» Министерства здравоохранения Ольга Ким рассказала, какие таблетки нельзя разжевывать и измельчать.

Лекарства Минздрав Россия Правительство РФ
18 апреля 2024, 10:58
Девочка с «маской Бэтмена» приехала из США в Россию на операцию
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Четырехлетнюю девочку Луну Феннер с «маской Бэтмена» привезли из США в Россию на операцию. Последствия от удаления гигантского невуса будут убирать медики из Санкт-Петербурга. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Девочка родилась с огромным невусом - родимым пятном, которое закрывало половину ее лица. Это образование могло спровоцировать рак, поэтому родители решили удалить родинку. Американские врачи отказались браться за такой сложный случай. Сложную процедуру смогли провести в России.

В 2021 году краснодарский хирург Павел Попов удалил огромное родимое пятно лазером. Операция прошла успешно. Но на лице девочки остались рубцы от лазера, из-за чего глаза Луны стали плохо закрываться.

Родители снова решили обратиться за помощью к российским врачам. Они прибыли в Санкт-Петербург в центр лечения гигантских невусов 17 апреля. Первая операция назначена на 19 апреля. На этот раз девочку ждут пять этапов эстетического лечения. Родители вместе с дочерью останутся в Санкт-Петербурге до июня.

Недавно краснодарские хирурги провели очередную уникальную операцию. Они впервые в российской практике пришили четырехлетнему ребенку откушенное собакой лицо.

Санкт-Петербург Дети Врачи

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